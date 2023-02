Die Gestaltung des neuen Kunstrasenplatzes des FC 1920 Tannheim im vergangenen Jahr beweist einmal mehr, dass in diesem Stadtbezirk das ehrenamtliche Engagement zur Förderung des Gemeinwohls einen immensen Stellenwert hat. Über 2000 Stunden haben Mitglieder und Gönner des Fußballclubs investiert, um die Bausumme im Rahmen zu halten. Auch die erkleckliche Summe von 75 000 Euro seitens der Fördergesellschaft des FC Tannheim hat im Laufe der letzten 20 Jahre zum Erfolg des Vereinslebens beigetragen.

Allein davon flossen 30 000 Euro aus dem Verkauf virtueller Rasenflächen und anderer Spenden in das insgesamt 340 000 Euro teure Kunstrasenprojekt. „Dieser Betrag liegt trotz coronabedingter Preissteigerungen der Rohstoffe nur drei Prozent über den veranschlagten Kosten“, so der Vorsitzende Guido Ganser. Auch die Muskelhypothek aus dem Einsatz von „Pickel und Schaufel“ ersparte dem Verein gut 40 000 Euro. Insgesamt wurden 560 Quadratemeter Pflastersteine sowie 400 Meter Randsteine gesetzt. In die Dankesworte bezog Ganser besonders auch den Maschineneinsatz seitens privater Unternehmer sowie die Unterstützung durch die Bevölkerung, der Befürwortung durch den Gemeinde- und Ortschaftsrat und der Ortsverwaltung mit Ortsvorsteherin Anja Keller an deren Spitze ein.

Nicht ganz so rosig sieht gegenwärtig der Tabellenstand aus: „Wir lassen jedoch nicht den Kopf hängen und gehen zuversichtlich in die verbleibende Spielzeit.“ Es war schon öfter ein Merkmal des FC Tannheim, dass man vor Beginn der Rückrunde beinahe hoffnungslos zurückgelegen habe und dann trotzdem nicht abgestiegen sei, so Guido Ganser mit unerschütterlicher Zuversicht.

Dem gegenüber stimmt die Nachwuchsfrage den Verein recht zuversichtlich. Danach zeichnen sich dort recht erfreuliche Tendenzen ab. Die älteren Jahrgänge der A- und B-Junioren, die in einer Spielgemeinschaft mit Rietheim und Marbach spielen, sind zwar immer noch schwach mit Tannheimern besetzt. Ab den C-Junioren und jünger sieht das Bild aber viel besser aus. Neun Jugendtrainer betreuen 60 Kinder und Jugendliche. Das bedeutet eine erfreuliche Steigerung, wobei die Anmeldezahlen auf noch größere Zahlen hoffen lassen.

Bei den Wahlen gab es keine Veränderungen, sodass sich die Führungsmannschaft aus dem ersten Jugendleiter Florian Kreuz, seinem Stellvertreter Karsten Zeitvogel, Kassierer Maximilian Wolfram, dem Elternvertreter Frank Reiner und Jugendvertreter Raphael Schmidbauer zusammensetzt. Auch bei den Wahlen im Erwachsenenbereich gab es keine Veränderungen. Zweiter Vorsitzender bleibt Uwe Volk und als erster Kassierer wurde Dennis Neininger in seinem Amt bestätigt. Im Rahmen der Ehrungen konnten zahlreiche Mitglieder mit der Goldenen Ehrennadel und einer Ehrenmitgliedschaft gewürdigt werden. Außerdem wurden vier Silberne Ehrennadeln für besonderes Engagement vergeben.