VS-Schwenningen vor 1 Stunde Dienstaufsichtsbeschwerde gegen OB Roth wegen Kulturnacht-Krawall: Das sagt das Regierungspräsidium DLHV-Stadtrat Jürgen Schützinger hatte wegen der Vorkommnisse bei der Kulturnacht im August Dienst- und Fachaufsichtsbeschwerde gegen OB Jürgen Roth eingereicht. Nun ist die Antwort aus Freiburg da.

Die Polizei steht während der Langen Kulturnacht am 1. Juli in Schwenningen. Am Rande der Großveranstaltung war es zu Auseinandersetzungen gekommen. | Bild: Hans-Jürgen Götz