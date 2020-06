von Jörg-Dieter Klatt

Still wiegen uralte Bäume im Wind, eifriges Vogelgezwitscher kündet vom nahenden Sommer und eine vielfältige Blütenpracht ergötzt die Augen. Hier kann man die Seele baumeln lassen und nicht ohne Stolz freut sich Initiatorin Friederike Bauer, dass nach der coronabedingten Pause nun endlich wieder Musik und Wort an diesem idyllischen Winkel erklingen. Eigentlich waren für das Jahr 2020 neun kulturelle Veranstaltungen geplant. Die Pandemie hat alle Planungen über den Haufen geworfen. Mit viel Phantasie und Ideenreichtum hat sie zusammen mit Mitgliedern der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz ein Konzertevent auf die Beine gestellt, welches die im Jahr 2019 begonnen ehemaligen Musikscheune-Festivals auf besondere Weise wiederbeleben sollen.

Friederike Bauer möchte nach der coronabedingten Zwangspause wieder anspruchsvolle Kulturevents in der Waldkulturscheune anbieten. Bild: Jörg-Dieter Klatt

Am Sonntag, den 21. Juni werden zwei Wandelkonzerte in der Waldkulturscheune stattfinden, eines um 15.00 Uhr und eines um 18.00 Uhr. Mit Rücksicht auf die Veranstaltungsverordnung werden sich die maximal 100 Zuhörer in Gruppen zu je 25 jeweils 20 Minuten lang dem kulturellen Genuss unter freiem Himmel hingeben können. In den kleinen Pausen ist Raum zum Nachdenken oder einem Gespräch in gebotenem Abstand. Die Wandelkonzerte finden bei jeder Witterung statt, da die Künstler jeweils überdacht spielen. Das Publikum wird bei entsprechender Wetterlage sich mit Schirm und angepasster Kleidung versehen müssen. Friederike Bauer wies in einem Gespräch mit dem SÜDKURIER mit Schmunzeln darauf hin, dass gutes Schuhwerk auf jeden Fall empfehlenswert sei.

Das Programm verspricht hochkarätige Beiträge und soll ein möglichst breites Publikum ansprechen. Um auch jüngeren Menschen dieses Wandelkonzert schmackhaft zu machen wurde sowohl bei der Programmgestaltung als auch bei den Eintrittspreisen Rücksicht genommen. Bis 27 Jahre werden 10 Euro Eintritt fällig, ältere Besucher zahlen 20 Euro.

Unterhalb des nun mehr als Waldkulturscheune bezeichneten Konzertraumes werden Christina Haigis (Sopran), Peter Hastedt (Klavier), Ewa Doktor (Violine), Friederike Bauer (Violine) sowie Johanna Middendorf-Dölger am Violoncello gediegene Kaffeehaus- und Salonmusik zu Gehör bringen. Unter dem Motto Liebesfreud und Liebesleid von Fritz Kreisler und anderen lassen Michael Dinnebier (Violine) und Kirsten Ecke (Harfe) ihre Instrumente erklingen. Aus der Küche des Seminarraumes tönt Crossover-Flow Musette bis Salsa in den Garten hinein: Ulrike Albeseder mit Oboe und Flöte, Uwe Hanewald am Akkordeon und Wolfgang Mayé am gewaltigen Kontrabass. Tief im Wald liegt am Bach das Brückenhäuschen wo Gedichte von Wislawa Szymborska zusammen mit Klängen für Cello solo von Claudia Scholl rezitiert werden. Das Violoncello streicht Rut Bántay.

Karin und Wolf-Dieter Bauer sind 1979 mit ihren Kindern von Bonn in den Schwarzwald gezogen, wo sie den gut 300 Jahre alten Hof erworben und die ehemalige Scheune bis zum Jahr 2000 in einen außergewöhnlichen Konzertsaal umbauen ließen. Zahlreiche namhafte internationale Künstler nutzten das hervorragende Raumakustik des Holzständerbaus für legendäre Konzerte, die als Geheimtipp in der regionalen und überregionalen Musikszene gehandelt werden.

Nach dem frühen Tod von Karin Bauer 2018 möchte nun ihre Tochter Friederike Bauer neues Leben in die Waldkulturscheune hauchen. So wurde im März diesen Jahres ein Trägerverein gegründet unter dessen Regie künftig Kulturevents mit besonderem Anspruch im Wald bei den Spitalhöfen stattfinden sollen, verraten die Initiatoren vorab.