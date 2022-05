von Dominik Zahorka

Dank schönem Wetter und Frühjahrsmarkt war die Villinger Innenstadt am Samstag gut besucht. Die Parkhäuser konnten allerdings vom Besucheransturm offensichtlich nicht profitieren. Der Südkurier hat sich umgeschaut.

Themenbild

Bild: Dominik Zahorka

Genügend Freie Parkplätze gab es am Samstag in den Villinger Parkhäusern. Die Kostenlosen Alternativen in den Seitenstraßen waren hingegen stark frequentiert.

Schlachthaus-Straße, 13.00 Uhr

Bild: Dominik Zahorka

In der Schlachthaus-Straße bei der Neuen Tonhalle gab es kaum noch Freie Parkplätze

Heidplatz, 13.00 Uhr

Bild: Dominik Zahorka

Auch am Heidplatz waren freie Parkplätze rar

Parkhaus Inselhof, 12.00 Uhr

Bild: Dominik Zahorka

Freie Platzwahl im Parkhaus Inselhof

Vöhrenbachstraße, 13.00 Uhr

Bild: Dominik Zahorka

Auch die Vöhrenbachstraße bietet Kostenlose Parkplätze in Direkter Nähe zum Stadtkern

Fördererstraße, 13.00 Uhr

Bild: Dominik Zahorka

Die Fördererstraße um die Mittagszeit. Wer noch einen Freien Parkplatz ergattern will muss lange suchen

Vöhrenbachstraße, 13.00 Uhr

Bild: Dominik Zahorka

Die Vöhrenbachstraße ist eine der Zentralsten Straßen die Kostenloses Parken ermöglicht

Parkhaus Inselhof, 12.00 Uhr

Bild: Dominik Zahorka

Viel Platz gab es auch im Parkhaus Inselhof

Parkhaus Neue Tonhalle, 11.30 Uhr

Bild: Dominik Zahorka

Auch im Parkhaus Neue Tonhalle brauchte man keine Runden zu drehen um einen Parkplatz zu finden

Parkhaus Theater am Ring, 10.30 Uhr

Bild: Dominik Zahorka

Zentral gelegen und trotzdem leer: Das Parkhaus Theater am Ring

Parkhaus Theater am Ring, 10.30 Uhr

Bild: Dominik Zahorka

Trotz voller Innenstadt ein leeres Parkhaus Theater am Ring

Scheffelstraße, 13.00 Uhr

Bild: Dominik Zahorka

Auch in der Scheffelstraße wurde jeder Freie Platz ausgenutzt

Scheffelstraße, 13.00 Uhr

Bild: Dominik Zahorka

Keine Freien Parkplätze mehr in der Scheffelstraße