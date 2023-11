Mit minutenlangem Applaus begrüßten die Besucher den Projektchor VS und das Sinfonieorchester Villingen-Schwenningen im ausverkauften Franziskaner Konzerthaus. Unter der Leitung von Dirigent Achim Fiedler präsentierten die mehr als 100 Musiker „Ein Deutsches Requiem“ von Johannes Brahms. Mit Lydia Teuscher und Hanno Müller-Brachmann brillierten zwei herausragende Solisten bei dem beeindruckenden Konzert.

Mit diesem Werk gelang Johannes Brahms der Durchbruch als Komponist. Im Gegensatz zu einem Requiem als kirchenmusikalischer Komposition zum Totengedenken ging es dem Mittdreißiger um die Hinwendung zum weltlichen Trauerprozess. Aus der Sterblichkeit den Sinn für das Leben zu finden – ein tröstlicher Ausblick für die Hinterbliebenen.

Von Beginn an nahm die Musik die Zuhörer gefangen. Mit ausdrucksstarken Bewegungen vereinte Achim Fiedler den Chor und das Orchester zu einem harmonischen Klangkörper. Die beiden international bekannten und preisgekrönten Opernsänger setzten konzentriert und punktgenau bei ihren Partituren ein.

Gefühlvoll gaben die rund 80 Mitglieder des Projektchors die Texte des bedeutsamen Werkes wieder, die Inhalte klar und verständlich artikulierend. Die dramatischen Passagen wurden vom Orchester aufgenommen und verstärkt und riefen bei den Zuhörern Betroffenheit hervor. Überzeugend vermittelte Bariton Hanno Müller-Brachmann die Verzweiflung des Trauernden und zog mit seiner Darbietung die Zuhörer in seinen Bann. Ebenso faszinierte die Sopranistin Lydia Teuscher mit ausdrucksstarkem Gesang; gleichzeitig gelang es ihr, Trost zu schenken.

Geradezu modellierend verlieh Achim Fiedler am Dirigentenpult der Musik Gestalt. Souverän brachte er Chor und Orchester auf den Punkt. Mit geschlossenen Augen genossen die Zuhörer die monumentale Musik. Das Werk war eine Herausforderung für die Musiker. Chor und Orchester wuchsen über sich hinaus.

Nach dem letzten Ton: langes Innehalten bei den Musikern, stehender Beifall und begeisterte Zurufe vom Publikum. Auch Fiedler wirkte ergriffen, bedankte sich mit einer Umarmung bei Volker Bals, der mit dem Projektchor das Werk einstudiert hatte und ihn als Sänger bei der Aufführung unterstützte. Freundschaftlich auch der Dank von Florian Haas von der Chorgemeinschaft an die Dirigenten und Solisten. Die Konzertbesucher ihrerseits vergaßen an diesem Abend einfach die tristen Novembertage.