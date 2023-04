Es ist ein wichtiger Tag im Leben junger Menschen: In der Doppelstadt und den Umlandgemeinden werden viele von ihnen als vollwertige Mitglieder in den christlichen Gemeinschaften aufgenommen. Hier die Fotos.

Bild: Sabine Effinger

Am Samstag, 15. April, empfingen sechs Kinder in einem festlichen Gottesdienst in der Kirche Hl. Dreifaltigkeit zum ersten Mal das Sakrament der Eucharistie. Die musikalische Umrahmung übernahm der Kirchenchor Pfaffenweiler. Bild: Die Kommunionkinder Maja Beha, Lorenz Hirt, Nick Marquardt, Jannis Volk, Kira Zern, Luc Voisin (aus Herzogenweiler) zusammen mit den Ministranten und Pfarrer Dominik Feigenbutz.

Bild: Effinger

Unter den Klängen des Musikvereins Brigachtal zogen am Sonntag, 16. April, 13 Erstkommunionkinder zusammen mit Pfarrer Dominik Feigenbutz und den Ministranten in die Allerheiligenkirche ein. Auf dem Gruppenbild sind die Kommunionkinder Madeleine Breinlinger, Milena Bucher, John Götz, Julia Hirt, Eneas Kamp, Tim Körting, Jannik Krug, Johanna Kuß, Lena Mayer, Paula Moosmann, Lukas Obergfell, Jule Rieger und Jonathan Storz zusammen mit den Ministranten und Pfarrer Dominik Feigenbutz.