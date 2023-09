Villingen-Schwenningen vor 2 Stunden Kommunale Wärmeplanung: Warum im November jetzt erneut beraten wird Eigentlich schien alles klar: Der Gemeinderat würde am 20. September die Wärmeplanung beschließen. Ein Antrag der FDP-Fraktion bringt nun aber neue Denkansätze.

Das Thema Wärmeversorgung gewinnt immer mehr an Bedeutung. Hier liegen an der Baustelle der Stadtwerke VS in der Vöhrenbacher Straße Rohre für die für Nahwärme bereit. | Bild: Jürgen Dreher