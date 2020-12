von Martin Disch

Wie viele andere Vereine in der Doppelstadt musste die Kolpingfamilie Villingen in den letzten Monaten ihre Veranstaltungen für ihre Mitglieder absagen. So war es für alle Freunde der Kolpingfamilie Villingen schmerzlich, die Nikolausaktion, die man schon 65 Jahre in Villingen durchführt, abzusagen. Auch das traditionelle Neujahrskranzpaschen fällt coronabedingt aus. Der Vorstand hat alle Mitglieder angeschrieben und ihnen die Situation geschildert. Da man nicht weiß, wie die Verordnungen lauten werden, sieht man davon ab, für das kommende Jahr ein Jahresprogramm in bewährter Weise anzubieten. Die Mitglieder werden gegebenenfalls angeschrieben und eingeladen.

Startschuss fällt 1858

Im Jahre 1858 wurden in der Erzdiözese Freiburg gleich sechs Kolpingfamilien gegründet. Bühl/Baden, Ettlingen, Gengenbach, Pfullendorf, Sigmaringen und Villingen. Genau ist es nicht überliefert, aber Adolph Kolping selbst reiste in jenem Jahr 1858 in den Süden Deutschlands, um für seine Idee zu werben. Vermutlich kam es deshalb zu einer Art Aufbruchstimmung. Jedenfalls wird berichtet, dass am 5. Oktober 1858 in Offenburg eine Satzung beschlossen wurde.

Drei mal gegründet

Sicher ist, dass nach dieser Tagung der damalige Villinger Kaplan Reich den katholischen Gesellenverein gründete. Der Verein hatte 26 Mitglieder und dem Präses stand Senior Wieder zur Seite. Als Wieder Anfang der sechziger Jahre heiratete, kam es zur Auflösung. Aber bereits kurze Zeit später war der Gesellenverein wieder aktiv. 1867 stand in der Villinger Tageszeitung „Der Schwarzwälder“: „Der neu wieder gegründete katholische Gesellenverein hält im Gymnasiumsgebäude seine erste Versammlung ab.“ Dies wird auch dadurch bestätigt, dass 1897 das 30. Gründungsfest gefeiert wurde. Aus alten Unterlagen entnehmen wir, dass 1882 von einem Kaplan Josef Scherer eine dritte Wiedergründung erfolgte. Scherer wurde später Stadtpfarrer. 18 Mitglieder trafen sich zunächst in der „Lilie“, später im „Wilden Mann“. Doch schon 1884 zählte man 42 aktive und 40 passive Mitglieder.

Reges Vereinsleben ruht

Bis heute pflegen die Mitglieder in der Kolpingfamilie das Vereinsleben mit Ausflügen, Wanderungen, Aktionen und Vorträgen. Ebenso treffen sich die Kolpingbrüder und -schwestern immer um den 4. Dezember zum Kolpinggedenktag. Im Rahmen dieses Gedenktages gedenkt man der gestorbenen und ehrt die treuen Mitglieder. Da dieser in diesem Jahr ausfallen musste, wurden den Jubilaren die Urkunden sowie Präsente zugeschickt. Das Leitungsteam mit Barbara Weiß, Clemens Müller und Christoph Müller bedankten sich bei den Jubilaren. Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden geehrt: Rosmarie Meßmer, Martin Schuhbauer, Georg Schuhbauer, Thomas Hog, Clemens Colli und Gerhard Jordan. Wolfgang Schäfer, Kurt Kaiser, Manfred Schaumann und Harry Messmer wurden für 60-jährige Mitgliedschaft geehrt und 65 Jahre halten Manfred Ganter, Hubert Simon und Hermann Bachert der Kolpingfamilie Villingen die Treue.