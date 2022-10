Vor einem Jahr – am 9. November 2021 – ist der neue Bußgeldkatalog in Kraft getreten. Ob Falschparken oder Geschwindigkeitsüberschreitung: Alles kostet seitdem mehr Geld, teils sogar deutlich mehr. Beispiel gefällig? Wer innerorts bis zu zehn Stundenkilometer zu schnell unterwegs ist, bezahlte nach der alten Bußgeldtabelle 15 Euro, jetzt sind es 30 Euro. Parken auf Rad- und Gehwegen kann mit bis zu 110 Euro Bußgeld belegt werden.

Bis zum Sommer fünf Prozent mehr Bußgelder

Höhere Bußgelder gleich weniger Ordnungswidrigkeiten? Weit gefehlt. „Im ersten Halbjahr 2022 wurden im Vergleich zum Vorjahr sogar fünf Prozent mehr Bußgelder verhängt“, sagt Oxana Zapf, Sprecherin der Stadtverwaltung. Im Durchschnitt sei die Zahl der Bußgeldbescheide bis zum Herbst konstant. Die meisten Verstöße würden im Straßenverkehr festgestellt. Wie viel Geld die Stadt bislang konkret eingenommen hat, könne man derzeit nicht sagen. Diese Zahlen gebe es erst zum Jahresende.

Bürgerbeschwerden sind Tagesgeschäft

Nicht alle Ordnungswidrigkeiten werden von den Mitarbeitern des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) selbst festgestellt. Oft sind es Bürger, die entsprechende Beschwerden vorbringen – sehr oft. „Das ist Tagesgeschäft“, sagt Zapf. Mehrmals am Tag würden verschiedenste Meldungen eingehen.

Keine Kooperation mit Meldeportal

Ein eigenes Meldeportal gebe es in VS nicht. Auch arbeite die Stadt nicht mit einem Anbieter eines solchen Portals zusammen, Der normale Weg sei, dass sich Bürger mit ihren Beschwerden direkt beim Bürgeramt melden. Bei Portalen, bei denen Bilder hochgeladen werden können, sei im Zweifelsfall die Frage, ob rechtlich alles sauber sei, so Zapf. „Beispielsweise, wenn man Meldungen mit irgendeiner E-Mail-Adresse ohne weitere Kontaktdaten abgeben könnte.“ Sollte eine angezeigte Ordnungswidrigkeit im Extremfall vor Gericht landen, müsse man Zeugen benennen können.

Bei vielen kleineren Vergehen im Straßenverkehr handelt es sich um geringfügige Ordnungswidrigkeiten. Seit Inkrafttreten der neuen Bußgeldverordnung kosten sie aber mehr. | Bild: Bernd Wüstneck/dpa

„Aber man kann natürlich telefonisch oder auch per E-Mail melden, wenn einem etwas auffällt, das Bürgeramt ist da die richtige Adresse“, so Zapf. Die Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes würden diesen Meldungen auch nachgehen.

„So lange es angemeldet ist, ist das kein Problem und das Wohnmobil darf in einer Seitenstraße abgestellt werden.“ Stadt-Sprecherin Oxana Zapf über Wohnmobile

Und: „Nicht alles, was gemeldet wird, ist auch tatsächlich ein Fehlverhalten.“ Ein Beispiel: Oft stören sich Anwohner an lange in Seitenstraßen geparkten Wohnmobilen. „So lange es angemeldet ist, ist das kein Problem und das Wohnmobil darf in einer Seitenstraße abgestellt werden“, so Zapf. Auch wenn es monatelang nicht bewegt werde, sei das erst einmal nicht unzulässig.

Auch Laster dürfen parken

In Wohngebieten geparkte Lastwagen über 7,5 Tonnen seien eine Besonderheit. Hier müsse allerdings eine Regelmäßigkeit nachgewiesen werden – werde der Laster nur sporadisch abgestellt, sei das zulässig.

Schneeräumung als Zankapfel

Immer wieder würden auch von Hecken und Büschen zugewachsene Gehwege gemeldet, Mülleimer, die grundsätzlich an der Straße stehen – was tatsächlich nicht zulässig ist – oder nicht geschippter Schnee.

Manche nehmen es sehr genau

Generell mache das Bürgeramt die Erfahrung: Alles, woran man sich potenziell stören kann, wird gemeldet. „Aber nicht alles, was den Menschen ärgert, ist auch ein Verstoß.“ Es gebe durchaus „Personen mit einem besonderen Blick auf Themen“ umschreibt Zapf. Dennoch gehe man allem nach – und werde bei begründeten Beanstandungen auch tätig.