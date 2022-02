Die Kneipenfasnet ist einer der Höhepunkte der Villinger Fasnet. Wenn an den närrischen Tagen normalerweise die Türen der knackvollen Kneipen aufgehen und kleine oder auch größere Gruppen ihre Beiträge zum Besten geben, steigt die Stimmung noch mal auf ein höheres Niveau.

Die Vogelfreien mit Karl Mühleisen (von links), Herbert Seemann und Bernd Gäßler sind Urgesteine der Villinger Kneipenfasnet. | Bild: Sprich, Roland

Wenngleich die Fasnet in diesem Jahr noch unter Corona-Vorzeichen steht und der närrische Ball eher flach gehalten werden muss, so konnten einige wenige Besucher am Schmotzige Dunnschtig eine „Kneipenfasnet light“ in der Zehntscheuer der Narrozunft und im Hexenstüble der Villinger Hexen erleben.

Dort lief das Who is who der Kneipenfasnetstars live oder als Videoeinspielung zur Höchstform auf. Kleiner Trost für alle, die am Schmotzige nicht dabei sein konnten: Am Samstagabend wird das Programm wiederholt und auch per Videoübertragung live ins heimische Wohnzimmer gestreamt.

Das erste Kneipenfasnetdamenballett mit Selina Schaumann (links) und Vreni Dinser ist bei der Kneipenfasnet ebenfalls dabei. | Bild: Sprich, Roland

Mit den Dörr-Brüdern, den Rotaugen, den Vogelfreien, Die mit der Leiter, Total verkehrt, Flower Klauer und vielen weiteren boten die Kneipenfasnet-Profis ein mehrstündiges Nonstop-Programm. Schlag auf Schlag, nur unterbrochen durch Lüftungspausen, heizten sie dem Publikum mächtig ein.

Die Rotaugen mit Steffen Letze, Christian Föhrenbach und Alfons Fritzer nehmen unter anderem das Thema Tempo 30-Zone aufs Korn. | Bild: Sprich, Roland

Die Besucher, 70 in der Zehntscheuer und 40 im Hexenstüble, amüsierten sich hervorragend.

Als Corona-Narro hat Henry Greif jede Menge Wortspielereien dabei. | Bild: Sprich, Roland

Wenngleich die Akteure meist ein Best of aus vergangenen Jahren beisteuerten – schließlich war bis vor Kurzem ja nicht klar, ob es überhaupt eine Fasnet, geschweige denn eine Kneipenfasnet geben kann – trieben die einzelnen Darbietungen den Zuschauern die Lachtränen in die Augen.

Kneipenfasnet per Livestream Am Fasnetsamstag, 26. Februar, wird die Villinger Kneipenfasnet noch einmal wiederholt. Live und per Livestream. Die Plätze in der Zehntscheuer und im Hexenstüble sind bereits ausverkauft. Über die Internetseite www.kneipen-fasnet.de kann der Stream verfolgt werden. Beginn ist um 18.55 Uhr. Im Zuge der Fairness bitten Narrozunft und Hexenzunft um eine Spende zur Deckung der Übertragungskosten. Der Überschuss wird an einen karitativen Zweck gespendet.

Die mit viel Hirnschmalz eigens für die Fasnet gedichteten Texte, teils auf bekannte Melodien, sind es einfach auch wert, wieder einmal gehört zu werden.

Von wegen Total verkehrt. Goldrichtig war die Truppe mit Jürgen Pech (von links), Martin Gässler, Thomas Gässler und Bernd Maier. Ihre vertonte Beobachtung, wie ein Narro strählt, ist ein Klassiker der Kneipenfasnet. | Bild: Sprich, Roland

OB Jürgen Roth knöpften sich beispielsweise die Rotaugen mit Steffen Letze, Christian Föhrenbach und Alfons Fritzer vor.

„Niemand hätte je geglaubt, dass wir Kubon mal vermissen werden.“ Die Rotaugen nehmen OB Jürgen Roth aufs Korn

Sie verglichen Roth mit „anderen großen Herrschern“ wie Cäsar und Napoleon und zogen Parallelen zu jeweiligen politischen Handlungen. „Roth, Cäsar und Napoleon machen sich die Welt, wie sie ihnen grad gefällt“, skandierten sie. Und kamen zu dem Schluss, „dass niemand je geglaubt hätte, dass wir Kubon mal vermissen werden“.

Die Dörr-Brüder Eric und Carsten Dörr, geben einige ihrer besten Fasnethits zum Besten. Darunter der wohl jedem Narr bekannte Drei-Worte-Schwur „Nie wieder Alkohol“. | Bild: Sprich, Roland

Als Corona-Narro sorgte Henry Greif für amüsante Wortspielereien rund um das Virus, er hatte aber auch nachdenkliche Elemente in seinem Vortrag.

Manche schauen digital vorbei

Da das Coronavirus auch vor den bereits vom Fasnetgoascht Infizierten nicht zurückschreckt, mussten einige der angemeldeten Gruppen kurzfristig absagen und statt einem Liveauftritt ein Video schicken. So die Boygroup der Hexenzunft und die Hills Angels. Auch die Südstadtfüchse schauten digital bei der Kneipenfasnet vorbei.

Das Publikum amüsiert sich prächtig bei der Live-Veranstaltung, hier eine Szene aus der Zehntscheuer. | Bild: Sprich, Roland

Ebenfalls per Video zugeschaltet waren „Die mit der Leiter“. Kurz vor Mitternacht und mit dem Auftritt von „Los Ämol“ endete schließlich die Villinger Kneipenfasnet.