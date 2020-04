Was will uns ein unbekannter Künstler mit dieser wohl Aktion sagen? Toilettenpapier ziert den Münsterbrunnen in Villingen. Ein Aprilscherz? Ein verfühter Maischerz? Ein Aufruf zur Besonnenheit, oder einfach nur sinnlose Verschwendung in Krisenzeiten?

Bild: Fröhlich, Jens