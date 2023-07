Es war ein vergleichsweise kleiner Demonstrationszug, der am Freitag, 28. Juli, vor dem Villinger Bahnhof startete. 14 Protestierende der Fridays for Future-Bewegung waren dem Aufruf zum Marsch Richtung Stadtwerke Villingen-Schwenningen (SVS) gefolgt.

Es geht um nachhaltige Zukunft

Angemeldet war der Protestzug für mehr Teilnehmer. Doch vermutlich machten die Ferien den Klimaaktivisten einen Strich durch die Rechnung. Ihr Anliegen halten die jungen Leute aber für sehr wichtig.

Man wolle die Verantwortlichen bei der SVS und in der Stadtverwaltung aufwecken, endlich auch auf lokaler Ebene tätig zu werden und sich aktiv um eine nachhaltige Zukunft in der Energieerzeugung zu kümmern.

Bei einem Treffen mit Oberbürgermeister Jürgen Roth – er ist zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der SVS, an der die Stadt 70 Prozent Anteile hält – forderten die Klimaaktivisten, dass die Stadtwerke bis 2030 dafür sorgen sollen, nur noch regenerativ erzeugte Energie einzukaufen und weiterzugegeben.

Die Demonstration beginnt am Villinger Bahnhof. | Bild: Rüdiger Fein

Zuvor hatte man mit zuständigen Ämtern und lokalen Politikern genau diese Forderung erläutert. Darüber hinaus sollte mit einem halben Cent je verbrauchter Kilowattstunde die nachhaltige, lokale Stromerzeugung gefördert werden und selbst eine Bürgerbeteiligung an den Stadtwerken schließe man nicht aus, so Flynn Stein, einer der Sprecher der Ortsgruppe der Fridays for Future-Bewegung.

„Der SVS-Geschäftsführer ist zu Änderungen in Richtung Klimaschutz bereit.“ Oskar Hahn, Grünen-Stadtrat

Grünen-Stadtrat Oskar Hahn, zugleich im Aufsichtsrat der SVS, stellt Änderungen in Richtung Nachhaltigkeit in Aussicht. | Bild: Rüdiger Fein

Die Geschäftsleitung der SVS, die man im Vorfeld der Demonstration um ein Gespräch gebeten hatte, hatte an diesem Freitag keine Zeit, bot aber zugleich einen Termin im September an.

Aktivisten rennen offene Türen ein

Für den Aufsichtsrat der SVS war Grünenstadtrat Oskar Hahn gekommen und erklärte den Demonstrierenden, dass der neue Geschäftsführer der SVS sehr wohl zu Änderungen in Richtung Klimaschutz bereit sei und das Ziel ausgegeben habe, jede in der Region verbrauchte Kilowattstunde solle künftig auch hier in der Region erzeugt werden.

Jonas Klein (links) und Flynn Stein sprechen die Forderung nach mehr Nachaltigkeit in der Energieerzeugung aus. | Bild: Rüdiger Fein

Für Fridays for Future kündigte Jonas Klein an, dass man sich auch am nächsten Klimastreik am 15. September wieder in großer Zahl beteiligen und Flagge zeigen werde.