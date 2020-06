Die Klimaaktivisten der Extinction Rebellion (XR) Regionalgruppe halten ihre Schlagzahl an Aktionen weiter hoch. Am Freitag trafen sich rund zehn Aktivisten auf dem Latschariplatz in Villingen, um ein Theaterstück zum Verteilungskampf um Steuergelder zu inszenieren.

Video: Fröhlich, Jens

Das Stück endete nach rund fünf Minuten mit einem Tauziehen um einen Sack voll Geld zwischen Großkonzernen und Klimaschützern.

Video: Fröhlich, Jens

Die Schauspieler hatten sich symbolisch Logos von einigen deutschen Konzernen angeheftet.

Bild: Fröhlich, Jens

Mit der Aktion wollen die Aktivisten ihren Standpunkt verdeutlichen, dass Politik Steuergelder vor allem an mächtige und reiche Lobbys verteile, der Klimaschutz aber weiterhin nur die „öffentliche Meinung“ hinter sich wisse und ein Schattendasein friste.

Bild: Fröhlich, Jens

Im Anschluss warf die Gruppe beim Finanzamt eine fiktive Steuer-Erklärung in den Briefkasten. Als Anlage war der ihrer Meinung nach „überzeugendste Klimaplan“ von German Zero beigelegt. German Zero ist ein 2019 gegründeter, gemeinnütziger Verein mit Sitz in Hamburg.

Dieser Plan soll laut XR dabei helfen, dass Deutschland das 1,5 Grad-Ziel erreicht und bis 2035 klimaneutral wird.

Rückblick auf zurückliegende XR-Aktionen

VS-Villingen Extinction Rebellion VS lässt 30 Villinger Bäume für mehr Klimaschutz demonstrieren Das könnte Sie auch interessieren

VS-Villingen Klima-Demo mit Abstand: Aktivisten von Extinction Rebellion gehen in Villingen auch während der Corona-Krise auf die Straße Das könnte Sie auch interessieren

Villingen-Schwenningen Protest-Paket aus VS an Siemens – Kritik an möglicher Beteiligung an Kohleabbau in Australien Das könnte Sie auch interessieren