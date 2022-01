Die Edeka Nonfood-Logistik GmbH, ein Tochterbetrieb des Lebensmittelkonzerns, nutzt im Service-Bereich bereits seit 15 Jahren eine speziell für Reparatur- und Servicezentren entwickelte Branchen-Software namens Issos der APS delta GmbH.

Hinter den Kulissen

Im Edeka-Service-Bereich in Bielefeld werden die in den über 500 Edeka-Märkten anfallenden Garantie- und Gewährleistungsfälle sowie Reparatur- und Serviceleistungen von technischen und elektronischen Geräten über die Villinger Software abgewickelt.

Gegen starke Konkurrenz durchgesetzt

Der Software-Schmiede aus der Doppelstadt ist es nun gelungen, den Nachfolgeauftrag an Land zu ziehen. Dies, obwohl APS delta sich einem neuen Auswahlprozess mit vielen weiteren und auch deutlich größeren Konkurrenten stellen musste, wie Geschäftsführer Giovanni Bordino hervorhebt.

Neben dem Software-Update setzte APS delta auch die Einführung eines neuen Websystems im Bielefelder Edeka-Service-Zentrum um.

Klein und flexibel

Wie kommt ein kleines mittelständisches Unternehmen mit 15 Mitarbeitern an einen so großen Kunden? Gerade die Tatsache, dass die Firma klein und anpassungsfähig ist, wertet Geschäftsführer als besondere Marktstärke. „Wir sind sehr flexibel und ermöglichen unseren Kunden einfache und kostengünstige Software-Anpassungen“, erläutert Bordino, seit vier Jahren Geschäftsführer und Mitgesellschafter des Unternehmens.

Der Firmensitz der Software-Entwicklungsfirma APS delta ist seit dem Jahr 2000 in der Marie-Curie-Straße im Gewerbegebiet Vorderer Eckweg in Villingen. | Bild: APS delta

Die Corona-Pandemie habe bisher keine negativen Spuren hinterlassen, sagt er. „Wir haben letztes Jahr eher mehr Umsatz gemacht als sonst.“ Grund für die stabile Auftragslage: Die Kunden des Unternehmens sind über viele unterschiedliche Branchen gut gestreut. „Und irgendwo geht immer was.“

Firma hat Saba-Wurzeln

Die Firmengeschichte von APS delta ist eine echt doppelstädtische. Gegründet wurde sie von Jürgen Peters, der von 1970 bis 1980 als Software-Entwickler bei der Saba gearbeitet hatte. 1984 gründete er eine Unternehmensberatung.

Anfänge in Schwenningen

Anfang der 90er-Jahre wurde mit der Software-Entwicklung begonnen. Standort war in der Erzbergerstraße in Schwenningen, gegenüber dem Bahnhof. Mitte 2000 zog das Unternehmen mit acht Mitarbeitern an seinen jetzigen Standort in die Marie-Curie-Straße 12 an den Vorderen Eckweg. Heute beschäftigt APS delta 15 Mitarbeiter.