von Carolin Joos

Jetzt können auch zwölf- bis 18-Jährigen bei der Villinger Glonkigilde trommeln. Da gab es bei dem Fastnachtsverein bisher eine Lücke. Die ist nun Vergangenheit. Mit Stolz stellen Vera Steinhäuser (26) und Patrick Beikirch (32) die neue Gruppe der Jungblechtrommler der Glonkigilde Villingen vor. Auch zum ersten Treffen ist es bereits gekommen.

In diesem neuen Zug können die Jugendlichen im Verein aktiv bleiben. „Für uns war es einfach wichtig, die große Lücke zu füllen, die zwischen den Jahren zwölf und 18 herrscht. Viele Kinder sind mit zwölf Jahren total enttäuscht, wenn sie zu alt werden für die Glonkinchen und sechs Jahre warten müssen, bis sie wieder als Mitglied aufgenommen werden können“, erklärt Beikirch.

„Sie sollen merken, dass wir sie ernst nehmen. Sie sind ja doch nicht mehr so klein sind, wie man oft denkt.“ Vera Steinhäuser, eine der Organisatorinnen

Aber auch viele Jugendliche, die nicht davor bei den Glonkinchen waren, vermissen die Chance, die Glonkis kennenzulernen, berichtet der 32-Jährige weiter. Die beiden Organisatoren wünschen sich ein Programm auch über die Fasnacht hinaus, indem die Gruppe nicht nur an den Fasnachtstagen Zeit miteinander verbringen soll, sondern auch gerne andere Aktivitäten planen kann. So soll es auch an Halloween und Weihnachten eine kleine Feier für sie geben. Aber auch gemeinsame Ausflüge, wie zum Kegeln, stehen auf der Agenda.

Die selbstgebauten Trommeln mit dem eigenen Logo. | Bild: Carolin Joos

Ansonsten laufen die Jungtrommler an den Fasnachtsumzügen als eine eigen- und selbstständige Gruppe mit und erleben die Fasnacht zusammen. Sehr wichtig seien die größere Verantwortung und die Aufgaben, die die Jungtrommler bekommen sollen. „Sie sollen merken, dass wir sie ernst nehmen. Sie sind ja doch nicht mehr so klein sind, wie man oft denkt“, meint Steinhäuser.

„So wählt die Gruppe den Tambour selbst und auch die Trommeln werden selbst gebaut, der Trommelschlag wird entworfen und geprobt.“ Jeder brauche zum Einstieg lediglich die „Glonkigrundausrüstung“, welche aus weißen Handschuhen, schwarzen Schuhen und dem Fuchsschwanz besteht.

Sogar mit Orden

Für die diesjährigen Jungtrommler gibt es auch zwei eigene Orden, die sie an den Umzügen tragen. Die zukünftigen Jungtrommler, die zur Anmeldung schon fleißig erschienen sind, erwartet ein aufregendes erstes Jahr. Zusammen möchten sie auf die Kinderglonkihütte, zum Blumenschmücken und auch zu den ersten Bällen gehen.

Die Organisatoren Patrick Beikirch (32) und Vera Steinhäuser (26) mit Pullover und Orden der Jungtrommler. | Bild: Carolin Joos

Steinhäuser und Beikirch liegt es am Herzen, mit dem Kindern ein Programm nach ihren Vorstellungen zu entwerfen und ihnen gleichzeitig die schöne, traditionelle Villinger Fasnacht näherzubringen. „Wir hoffen auf einen guten Gruppenzusammenhalt und mehr Präsenz der Jugend bei den Fasnachtsumzügen. Auch das Brauchtum der Villinger Fasnacht möchten wir weitergeben“, berichtet Bleikirch.

Mit 18 geht es so weiter

Mit dem Erreichen des 18. Lebensjahrs darf sich schließlich jeder als Mitglied für den Trommlerzug oder die Trommlerwieber bewerben. Doch bis dahin sind die Jugendlichen in der gemischten Jungtrommlergruppe gerne gesehen und erwünscht.