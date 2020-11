Tödliche Verletzungen hat nach Polizeiangaben der Fahrer eines Kleinbusses am Montag gegen 8.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 462 erlitten. Der 72-Jährige fuhr von Zimmern ob Rottweil kommend in Richtung Dunningen und beförderte in seinem Kleinbus sechs Schüler im Alter zwischen 13 und 20 Jahren. Aus noch unbekannter Ursache kam er zwischen der Anschlussstelle Dunningen-Ost und Dunningen-Nord/L 422 auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hierbei mit einem entgegenkommenden Sattelzug. Der Fahrer des Kleinbusses war sofort tot.

Nach aktuellem Stand haben sich bei dem Unfall im Kleinbus zwei Personen schwer und vier leicht verletzt. Diese wurden mit Rettungswagen und sogar einem Rettungshubschrauber in Kliniken in der Umgebung gebracht. Der Fahrer des Sattelzugs wurde leicht verletzt und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Bundesstraße war im Bereich der Unfallstelle mehrere Stunden gesperrt, bis die Straße gereinigt war.