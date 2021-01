Villingen-Schwenningen Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Kita-Gebührenerhöhung um 86 Prozent: Eltern gehen auf die Barrikaden

Die Kita-Beiträge in Villingen-Schwenningen sollen

in den kommenden Jahren schrittweise steigen – und das in manchen Bereichen deutlich: So etwa um 86 Prozent bei den Verlängerten Öffnungszeit, Der Gesamtelternbeirat macht mobil und hat eine Online-Petition gestartet