Seit fast neun Wochen müssen die meisten Kindergarten- und Krippenkinder zu Hause bleiben. Dem kurzen Aufatmen in der vergangenen Woche, als Kulturministerin Susanne Eisenmann (CDU) die schrittweise Öffnung der Kitas ab 18. Mai ankündigte, folgte die Ernüchterung. Es fehlen die Umsetzungsverordnungen des Kultusministeriums an die Kommunen. Dafür steht Ministerin Eisenmann landesweit in der Kritik. Die Stadt VS appelliert jetzt dringend an die Eltern, am Montag keine Kinder in den Kindergarten zu schicken. Die Erweiterung der Kindergarten-Aufnahme auf 50 Prozent der Kinder werde noch dauern, soll aber spätestens ab 25. Mai kommen.

Gesamtelternbeirat: „Ständig werden wir vertröstet“

May-Thi Vo und Michael Osburg vom Gesamtelternbeirat der Kitas in Villingen-Schwenningen haben in einem ausführlichen Schreiben ihre Gedanken zur Familienpolitik und Kita-Öffnungen dargelegt:

„In schweren Zeiten zeigt sich das wahre Gesicht der Gesellschaft. Genau diese Gesellschaft mit ihrer politischen Führung versagt bei diesem Thema seit Jahrzehnten, deshalb ist die aktuelle Situation für uns auch nicht verwunderlich: zu wenig Kita-Plätze, zu wenig Personal, marode Kitas, belastende Kita-Gebühren für die Eltern. Dank Corona ist nun alles auf Pause gesetzt. Kinder von Eltern, die in sogenannten „systemrelevanten Berufen“ tätig sind, vereinsamen ohne ihre Freunde in den Kitas der Stadt.

Ihre Eltern dürfen für die Gesellschaft die Fahne hochtragen und werden natürlich mit dem weiteren Einzug an Kita-Gebühren belohnt. Den restlichen Eltern werden die Kita-Gebühren erlassen, was ja nur gerecht ist, da ja keine Leistung erbracht wird. Es ist ein Ärgernis, in der Zeitung zu lesen, dass durch die fehlenden Kita-Gebührenbeiträge, 660 000 Euro in der Stadtkasse fehlen. Warum wird dabei nicht die Summe genannt, die vom Land an die Stadt überwiesen wird? Als Bürger in VS ist man ja seit Monaten gewohnt, dass man den Eltern am liebsten tief in den Geldbeutel fasst.

Wie dies nach Corona weitergehen soll, steht in den Sternen. Fakt ist, dass viele Eltern in Kurzarbeit sind und sich irgendwie über Wasser halten müssen, um die Verbindlichkeiten weiterhin zu begleichen. Deshalb plädieren wir dafür, das leidige Thema Kita-Gebührenerhöhung auf mehrere Jahre ad acta zu legen. Sollte dies nicht geschehen, wird hier sicher eine Welle von Protesten und Demonstrationen losbrechen. Die Eltern haben ein viel größeres Problem, als es in den Medien kommuniziert wird.

Zukunftsängste, wie etwa, ob das Eigenheim noch bezahlbar ist, treffen junge Familien mit absoluter Härte. Die Kinder sind durch Corona eingeschüchtert, sind verängstigt. Von Angst und Panik bleiben auch sie nicht verschont. Vermutlich werden wir in ein paar Jahren einen ausgeprägten Hygienewahn haben, welcher nicht weit von Zwangsneurosen ist. Zu dem Vorschlag die Kitas in einem rollierenden Verfahren langsam zu öffnen muss man fragen: Welche „qualifizierten“ Experten haben sich dieses nicht plausible Konzept einfallen lassen?

Die Notbetreuung wurde nun schon mehrfach ausgeweitet, die Kapazitäten sind durch eine Auslastung in einigen Kindergärten von bis zu 50 Prozent bereits erreicht. Man hat uns hingehalten, Hoffnung gemacht, dass es nach Ostern wieder Schritte zurück zur Normalität geben wird. Uns ist die Absicht hinter den Maßnahmen des Lockdowns vollkommen bewusst. Wir sind ordnungsgemäß zu Hause geblieben, wir haben uns und die Kinder isoliert.

Zwei Wochen, ja sogar vier Wochen haben wir uns verständnisvoll an die Regeln gehalten. Nun sind es schon acht Wochen und das Maß ist endgültig voll. Ohne weitere Erkenntnisse ist der weiter bestehende eingeschränkte Rechtsanspruch für unsere Kinder nicht mehr hinnehmbar. Uns macht es wütend, dass wir vom Bund, Land und Stadt mit unseren Kindern in eine Ecke geschoben werden, als wären wir Kategorie Y.

Seit zwei Monaten sollen wir geduldig sein, verspricht uns, stufenweise wieder zu öffnen. Ständig werden wir vertröstet. Nach aktueller Landesverordnung traf es uns wieder wie ein Schlag ins Gesicht. Fazit: Notgruppen werden mal wieder erweitert. Jede Kommune erhält hier Spielraum, wie es sich in aktueller Lage mit Personal und Einrichtung organisieren kann. Sollen die Eltern eine Woche arbeiten und eine Woche auf die Kinder aufpassen? Welcher Arbeitgeber macht so etwas mit, nach dem Motto, heute anwesend, morgen abwesend, übermorgen schauen wir mal? Die Kitas gehören JETZT geöffnet! Alles andere ist Flickschusterei.

Schauen wir uns die anderen Länder an, wo Kinder wieder in den Kindergarten können, oder die nie geschlossen hatten, es ist also möglich, es ist machbar. Schauen wir auf das Bundesland Sachsen, das zum 18. Mai wieder komplett öffnen will. Wir fragen uns: Haben die Kinder die in den Notgruppen betreut werden, wie auch die Kinder die zu Hause ausharren müssen, nicht den gleichen Gesundheitsstand? Oder gab es ein an Corona erkranktes Kind in irgend einer Notgruppe, welche eine Infektionskette verursacht hat? Die Kinder die auf den Spielplätzen (die endlich wieder geöffnet haben) toben und spielen, zum Teil in unvermeidbaren Abstand in Gruppen, sind gesund! Oder etwa nicht?

Dann sollte das Gesundheitsamt alle Zahlen der infizierten Kinder belegen, bringt uns einen Gegenbeweis. Erst dann kann sich hierzu unsere Meinung ändern. Bisher hören und lesen wir nur, Kinder haben keine Symptome oder eben milde Verläufe. Damit können wir nichts anfangen. Es gibt für alles und alle genügend vorgelegte Konzepte zu Hygienemaßnahmen. Die hat es vor Corona auch schon in den Kitas gegeben, und wurden immer sehr gut umgesetzt.

Vorrangig braucht es ein Konzept, um ihnen schnellstens wieder eine Perspektive der frühkindlichen Bildung zu bieten. Bisher leider Fehlanzeige. Seit der Schließung im März nur Gerede, keine großen Taten. Warum passiert da so wenig? Eine Differenz zwischen erweiterten Notgruppen bis zu 50 Prozent und einer Öffnung der Kindergärten sehen wir nicht. Das Wetter ist mild und sonnig, Outdoor-Aktivitäten wie Wald und Wiesen-Aufenthalte zeigen nur einige Möglichkeiten der Beschäftigung mit Abstandsregelung und zeitgleich guter frischer Luft, Vitamin D und Stärkung des Immunsystems.

Schließlich sind die Kirchen, insbesondere für die Senioren, Wochenmärkte und so weiter auch geöffnet, und sogar die Bundesliga geht wieder an den Start. Lockerungen klappen, aber an anderer Stelle. Einschränkungen gelten leider nicht für alle, bestimmte Gruppen müssen immer einstecken – jene, die keine Lobby haben in diesem Land. Man muss sich immer vor Augen halten: Es sind diese Kleinen, die in der Zukunft diese durch die Pandemie bedingten Ausfälle für dieses Land wieder erwirtschaften müssen!