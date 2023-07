Johlende Kinder mit Schwingflügeln, die sich auf Poolnudeln gestützt im Wasser tummeln, könnten im Schwarzwald-Baar-Kreis weniger werden. Der Grund: Das Angebot an Schwimmkursen für Anfänger nimmt stetig ab.

Schwimmbäder wie das Aqualino in Unterkirnach und das Bad in der Schwenninger Friedensschule werden aus Kostengründen geschlossen. Auch die Zukunft des Hallenbades in Schönwald ist ungewiss. Darüber hinaus fehlt es an Bäder-Zeiten und Trainern für Schwimmkurse.

Urike Degen hat Glück: Ihre Töchter Cosima und Magdalena nehmen am Schwimmkurs der DLRG Villingen-Schwenningen teil. | Bild: Susanne Rothweiler

Lange Wartezeiten

Ulrike Degen aus Obereschach hat zwei Töchter und kennt die Probleme. Über ein Jahr hat sie auf einen Platz in einem Schwimmkurs in Hüfingen für ihre Tochter Magdalena gewartet. Bei ihrer zweiten Tochter Cosima hatte Degen Glück. Die Wartezeit betrug nur ein Vierteljahr. Nun sind beide Töchter im Schwimmkurs der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Villingen-Schwenningen.

Papa Yahya ist froh. Beide Kinder sind im Schwimmkurs der DLRG-Ortsgruppe Villingen-Schwenningen | Bild: Susanne Rothweiler

Nach fast einem Jahr Wartezeit hat auch Wahib Yahya für seine Kinder einen Platz in einem Schwimmkurs bei der DLRG bekommen. Seine Tochter Mayar und sein Sohn Marcel schwimmen inzwischen durchs Villinger Hallenbad.

Die Warteliste ist kaum abzuarbeiten

Um die vielen Anfragen aufzufangen, arbeitet die Schwimmschule Ade wie viele mit Wartelisteplätzen. Doch das zeigt vor allem die Problematik: „Die kann ich in meinem Leben nicht abarbeiten“, kommentiert Inhaberin Marcela Ade die Lage. Allein für den Babyschwimmkurs seien aktuell 174 Kinder eingetragen. Wird ein Platz frei, bevorzugt Ade Geschwisterkinder. Deshalb ist es für andere Kinder schwierig einen Platz ergattern.

Auch bei der DLRG ist die Warteliste für Schwimmkurse lang. Der stellvertretende Vorsitzende des Ortsverbandes der DLRG, Jörg Heilmann, gibt den Eltern den Tipp, ihre Kinder zwei Jahre bevor sie auf die Schule kommen auf der Warteliste einzutragen.

Jörg Heilmann ist stellvertretender Vorsitzender der DLRG Villingen-Schwenningen. | Bild: Susanne Rothweiler

Heilmann sieht daneben weitere Probleme: Einerseits seien die Bäder-Zeiten beschränkt. „Zudem ist es schwierig, ehrenamtliche, qualifizierte Trainer zu finden, die unter der Woche um 17 Uhr am Beckenrand bereit stehen“, beschreibt Heilmann eine weitere Komplikation.

Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Die DLRG wurde 1913 in Leipzig gegründet. Sie hat sich zur Aufgabe gemacht, Menschen vor dem Ertrinken zu bewahren. Deshalb kooperiert die DLRG unter anderen mit dem Technischen Hilfswerk, dem Deutschen Feuerwehrverband und der Bundespolizei. Ärmere sind häufiger Nichtschwimmer Die DLRG hat bei Forsa eine Umfrage in Auftrag gegeben. Diese hat ergeben, dass in Deutschland die Zahl der Grundschulkinder, die nicht schwimmen können, sich verdoppelt hat. Zudem zeigt die Umfrage deutlich, dass es viel mehr Nichtschwimmer in ärmeren Haushalten gebe. Die DLRG-Präsidentin Ute Vogt mahnt daher: „Wie Jungen und Mädchen lesen, schreiben und rechnen lernen, so müssen sie auch schwimmen lernen. Wir müssen dahin kommen, dass jedes Kind am Ende der Grundschule sicher schwimmen kann.“

Generationen von Kindern unterrichtet

In solchen Fällen werden Menschen wie Waltraud Meyer und Beate Risterer wichtig. In über 40 Jahren haben sie schon Generationen von Kindern das Schwimmen beigebracht. Sie sind in der DLRG und im Schwimmclub Villingen aktiv und helfen, wenn es mit Schwimmlehrern eng wird.

Die 64-jährige Beate Risterer hat schon Generationen von Kindern das Schwimmen beigebracht. | Bild: Susanne Rothweiler

Leistungsschwimmer statt Anfänger

Im Schwimmclub Villingen sollen Kinder für das Leistungsschwimmen trainiert werden. Seepferdchen-Schwimmkurse werden hier nicht angeboten. Dennoch gibt es zwei Anfängerkurse – natürlich mit langen Wartelisten.

Und wie sollte es anders sein: „Die Nachfrage ist riesig“, sagt Tina Röther, eine Nachwuchstrainerin des Schwimmclubs Villingen. Röther unterrichtet im Villinger Hallenbad.

Nachwuchstrainerin Tina Röther und Vorsitzender Michael Müller vom Schwimmclub Villingen | Bild: Susanne Rothweiler

Allerdings lernen Kinder ab fünf Jahren in Hinblick auf das Leistungsziel nicht zuerst das Brustschwimmen, sondern das Kraulschwimmen, gibt Michael Müller Auskunft. Er ist Vorsitzender des Schwimmclubs. Damit die Kinder am Schwimmkurs teilnehmen können, muss das Kind Mitglied des Vereins werden.

Schwimmen lernen in der Grundschule

Mania Guhl hilft ehrenamtlich bei der örtlichen DLRG. Sie bringt Grundschülern der Friedensschule das Schwimmen im Schwenninger Neckarbad bei. Die Schwimmkurse finden parallel zum öffentlichen Badebetrieb statt.

Mania Guhl von der DLRG bringt Grundschülern das Schwimmen im Neckarbad bei. | Bild: Susanne Rothweiler

Keine Kurse in den Kindertagesstätten

Vor der Corona-Pandemie haben Kurse für Kinder der Kindertagesstätten im Neckarbad in Kooperation mit dem Lions-Club und dem Deutschen Roten Kreuz stattgefunden. Diese finden derzeit nicht statt, informiert Madlen Falke von der Pressestelle Villingen-Schwenningen. „Weil sie über die Pandemie ausgesetzt und seitdem nicht mehr aktiviert wurden“, ergänzt Bademeister Jürgen Eßlinger vom Neckarbad.

Wer zuerst klickt, schwimmt zuerst

Das Neckarbad und das Villinger Hallenbad setzen auf eine andere Strategie als die Wartelisten. Hier wird die Anmeldung für die Schwimmkurse stattdessen auf der Webseite freigeschaltet. Wer zuerst klickt, schwimmt zuerst. „Die insgesamt 42 Plätze waren innerhalb der ersten zwei Stunden vergeben“, sagt Oliver Bauer, von den Bädern in Villingen-Schwenningen.

So kann selbst nach monate- oder gar jahrelanger Wartezeit ein kleines Zeitfenster darüber entscheiden, ob man einen Platz erobert oder nicht. Seine Chancen auf ein Schwimmkurs erhöht, wer sich rechtzeitig auf eine Warteliste setzt. Der richtige Zeitpunkt oder die Zeitdauer scheint letztendlich darüber zu entscheiden, wer schwimmt und wer nicht.