Ende Mai war eine 39 Jahre alt Frau in der Schramberger Straße in Schwenningen getötet worden. Als eine Notärztin am 28. Mai gegen 10.30 Uhr in der Wohnung der Frau angekommen war, hatte sie nur noch deren Tot feststellen können. Auf dem Totenschein vermerkte sie: „nicht natürliche Todesart“. Die Kriminalpolizei hatte den Fall daraufhin übernommen – und schnell einen dringend Tatverdächtigen festgenommen.

Bei diesem handelt es sich um den ehemaligen Lebensgefährten. Der 49-Jährige war noch am Tag nach der Tat einem Haftrichter des Amtsgerichts Villingen vorgeführt und in Untersuchungshaft genommen worden.

VS-Schwenningen Ex-Freund soll 39-jährige Dreifachmutter aus Schwenningen mit Schlägen auf den Kopf getötet haben – Polizei sucht Zeugen Das könnte Sie auch interessieren

Die weiteren Ermittlungen hatten dann ergeben, dass die Frau aufgrund von schweren Kopfverletzungen, die mithilfe von stumpfer Gewalt verursacht worden waren, gestorben war. Mit welchem Gegenstand die Verletzungen herbeigeführt wurden, ist dagegen noch nicht klar.

Die Kripo geht davon aus, dass eine rote Tüte etwas damit zu tun haben könnte und sucht diese seit der Tat – bis heute erfolglos. Das sagt Jörg Kluge vom Polizeipräsidium Konstanz auf SÜDKURIER-Anfrage.

Villingen-Schwenningen Unnatürliche Todesursache: Kripo untersucht jetzt das Ableben einer 39-Jährigen Das könnte Sie auch interessieren

An der Suche nach der roten Tüte waren unmittelbar nach der Tat neben einer unbemannten Drohne zahlreiche Beamte, auch von externen Dienststellen, beteiligt gewesen. Aktuell befassten sich elf Polizisten in einer Ermittlungsgruppe mit dem Fall.

Die Beamten erhoffen sich auch mithilfe der Öffentlichkeit, die rote Tüte und weitere Erkenntnisse zur Tat zu erhalten. Laut Kluge sind einige Zeugenhinweise eingegangen, denen nachgegangen wird.

Welches Motiv hatte der Täter?

Die Ermittlungen der Polizei konzentrierten sich auch auf die Untersuchung von objektiven Spuren durch das Landeskriminalamt sowie auf Ermittlungen im Umfeld des Tatverdächtigen hinsichtlich eines Motivs, das dieser für das Töten seiner Ex gehabt haben könnte. Welche Tatwaffe verwendet wurde und ob sich der Tatverdächtige bereits zu den Vorwürfen geäußert hat, wollte die Polizei nicht sagen.