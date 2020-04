VS-Villingen vor 4 Stunden

Keine Pflicht, nur Empfehlung: Warum Patienten dennoch ohne Mundschutz nicht mehr in Villinger Arztpraxen kommen

Seit Montag gilt in Baden-Württemberg die sogenannte Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel – nicht aber in Arztpraxen. Die Kassenärztliche Vereinigung hat an ihre Mitglieder nun selbst eine entsprechende Verpflichtung herausgegeben. Die gilt auch für psychotherapeutische Praxen. Das widerspricht allerdings der Vorgabe des Bundesverbands der Vertragspsychotherapeuten.