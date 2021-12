Glück gehabt: Die vergangene Woche in Obereschach in den Bach geflossene Gülle hat keine Umweltschäden in den betroffenen Gewässern hervorgerufen. Das bestätigte jetzt das Landratsamt auf Nachfrage des SÜDKURIER.

Wie berichtet, hatte ein 31-jähriger Landwirt am Dienstag, 21. Dezember, den Überlauf eines Auffangbeckens nicht richtig verschlossen, worauf die Jauchebrühe austrat, über den Augenmoosbach in die Eschach gelangte und dort zur Schaumbildung führte.

Die Feuerwehr entnahm in Anwesenheit eines Vertreters des Landratsamtes eine Wasserprobe.

Die Feuerwehr entnahm in Anwesenheit eines Vertreters des Landratsamtes eine Wasserprobe. Da der Landwirt den Überlauf nach Bekanntwerden sofort schloss und dafür sorgte, dass nicht noch mehr Gülle in das Gewässer gelangen konnte, musste die Feuerwehr keine Folgemaßnahmen ergreifen.

„Es gab kein Fischsterben“

Wie die zuständige Behörde beim Landratsamt mittlerweile recherchiert hat, sind durch den Vorfall keine Folgeschäden an den Gewässern aufgetreten. „Es gab kein Fischsterben“, teilte eine Sprecherin des Landratsamtes mit.

Die ausgetretene Jauche-Menge war offenbar so gering, dass es nicht zu einer nachhaltigen Gewässerschädigung kam. Beim Amt für Umwelt-, Wasser- und Bodenschutz des Landratsamtes gehen die Verantwortlichen davon aus, dass nicht mehr als zehn Kubikmeter (das sind 10.000 Liter) ausgeflossen sind.

Anzeige durch Landratsamt

Ganz ohne Folgen bleibt der Vorgang nicht. Die Umweltbehörde hat den Vorfall bei der Staatsanwaltschaft angezeigt, weil es sich bei einer Gewässerverunreinigung grundsätzlich um eine Straftat handelt.

Da der Landwirt aber nach der bekannt gewordenen Sachlage nicht mit Vorsatz gehandelt hat, geht die Behörde davon aus, dass das Verfahren wie in solchen Fällen üblich eingestellt werden dürfte.