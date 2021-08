von Rüdiger Fein

Corona macht es möglich: Die Volkshochschule Villingen-Schwenningen geht neue, digitale Wege. Und tatsächlich ist das, was Ina Schweizer, Leiterin der Lehranstalt, Stefan Assfalg vom Jubis und Martin Propp als stellvertretender Leiter der VHS am Montag vorgestellt haben, wirklich etwas Neues.

Angeboten wird künftig ein Hybrid-Unterricht. So nennt man die Form des Lehrens und des Lernens, wenn Schüler aussuchen können, ob sie mit dem Dozenten und weiteren Schülern gemeinsam im Unterrichtsraum sitzen oder sich lieber via Internet von jedem beliebigen Ort einklinken wollen.

Sie sind vom neuen Konzept der VHS Villingen-Schwenningen überzeugt (von links): Martin Propp, stellvertretender VHS-Leiter, Ina Schweizer, VHS-Leiterin, und Stefan Assfalg vom Jubis. | Bild: Rüdiger Fein

Mit einer Online-Konferenz, wie sie mittlerweile viele von der Arbeit kennen, hat das allerdings nur bedingt zu tun. Die Volkshochschule nutzt stattdessen eine mit einem Mikrofon ausgestattete 360-Grad-Kamera. Mit dieser haben die Schüler das Gefühl, direkt im Unterrichtsraum zu sitzen. Selbst dann, wenn sie auf den Lofoten, auf Bali oder auch nur im heimischen Wohnzimmer sitzen. Und dem Dozenten an der Tafel können sie so sogar auf die Finger schauen.

Die Planung läuft schon länger

Man habe schon länger geplant, in den Hybrid-Unterricht einzusteigen, sagt Ina Schweizer. Die Corona-Krise habe diese Entwicklung lediglich etwas beschleunigt. „Wir müssen neue Wege gehen und so digital wie unser Leben stattfindet, so digital soll künftig auch die Bildung in Villingen-Schwenningen vonstattengehen“, ist Stefan Assfalg überzeugt.

Dass die neue Flexibilität, wie sie Martin Popp nennt, die Volkshochschule auch verlässlicher macht, sei ein guter Nebeneffekt. Denn die Fächer, die als Hybrid-Unterricht angeboten werden, lassen es jetzt auch zu, in einer Kooperation mit anderen Volkshochschulen bundesweit zu lernen. So biete beispielsweise die VHS in Düsseldorf Sprachkurse wie Koreanisch oder Dänisch an, die man selten in den Katalogen anderer Schulen findet. Im Gegenzug könne man sich in VS wie geplant zum Schwerpunkt in der deutschen Sprache entwickeln.

VHS-Programmheft adé

Außerdem wolle man jetzt in allen Fächern weg vom Semesterbetrieb, so Ina Schweizer. Es werde das bekannte Programmheft, das bisher zwei Mal jährlich herausgegeben wurde, nicht mehr geben. Stattdessen erscheint jetzt alle zwei Monate eine VHS-Programmübersicht, in der alle angebotenen Kurse aufgeführt aber weniger ausführlich beschrieben sind. Über das ganze Jahr verteilt gebe es außerdem Einstiegstermine in die Kurse.

Bedeutet: Verschiedene Kurse starten praktisch in einer Endlosschleife einmal und enden letztlich nicht mehr. Mehr Infos zum neuen Programm der VHS gibt es HIER.