Überall wird die Digitalisierung der Bildungsstätten gefordert, nur in einem wichtigen Teil der Villinger Karl-Brachat-Realschule hapert es. Das liegt wohl auch am Denkmalschutz. Die Stadtverwaltung verspricht eine Modernisierung, nennt aber keinen Zeitplan.

In der Villinger Karl-Brachat-Realschule brodelt es hinter den Kulissen gewaltig. Nun ging ein offener Brief des Elternbeirats an einen Teil der VS-Stadträte, in dem aus Sicht der Eltern technische Missstände geschildert werden. Friedrich Bettecken