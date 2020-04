Ein 26-jähriger Twingo-Fahrer, so berichtet die Polizei, bog vom Gelände der Alu-Werke in Villingen nach rechts in die Goldenbühlstraße ein und übersah den von rechts kommenden 78-jährigen Radfahrer, der auf der falschen Fahrbahnseite fuhr.

Der Radler, der keinen Fahrradhelm trug, erlitt durch den Zusammenstoß schwere Kopfverletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.