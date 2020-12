Auch das Neujahrsschießen in Villingen am 1. Januar findet nicht statt. Geböllert werden darf nur auf privatem Grund, nicht im öffentlichen Raum

Es dürfte mutmaßlich der ruhigste Jahreswechsel in der Doppelstadt werden. Landesweit herrscht ein Böllerverbot im öffentlichen Raum. Außerdem wurde jetzt auch das traditionelle „Neujahrsschießen„ in Villingen am Morgen des 1. Januar