Es riecht nach frischer Farbe in den hellen, freundlichen Räumen: Nicht ohne Stolz erklärt der Vorsitzende des ESV-Kegelsportvereins Torsten Böhm, dass in einem zweiten Bauabschnitt nun auch die vier Kegelbahnen den neusten Wettbewerbsanforderungen des Deutschen Kegler-Bundes entsprechen. Auch der jüngste Pächterwechsel bringt neuen Schwung in das beliebte Lokal, das ab dem 1. September eine reichhaltige Speisekarte offeriert. Die deutsch-griechische Küche öffnet dann ihre Pforten jeweils zwischen 11.30 Uhr und 14.00 Uhr sowie zwischen 17 und 22 Uhr. Der neue Wirt Tasso Daoulitzis betont in einem Gespräch mit dem SÜDKURIER, dass die Kegelbahn unabhängig vom Gastrobetrieb genutzt werden kann.

Wurden die Kegelbahnen nach nunmehr 20 Jahren Betrieb für einen erklecklichen sechsstelligen Betrag auf völlig neue Beine gestellt, erfuhren auch die Gasträume eine gründliche Renovierung. Ob Geburtstagsfeier, Firmenjubiläum, Kindergeburtstage, Hochzeiten oder nach Beerdigungen, die Gasträume laden zum gepflegten Speisen ein. Im großen Saal können bis zu 100 Personen verköstigt werden.

Am augenfälligsten sind allerdings die Veränderungen an den Kegelbahnen. Diese sind weiterhin bundesligafähig und entsprechen damit auf Jahre hinaus den geltenden Turnieranforderungen. Ein besonderer Hingucker dürfte die Bemalung der Kegelbahnblenden sein. Hier sind unmissverständlich bekannte Gebäude aus der Villinger Innenstadt erkennbar, die im Graffitistil aufgesprüht wurden. Große Unterstützung fand der ESV-Kegelsportverein bei der Finanzierung durch den badischen Sportbund und bei der Stadt Villingen-Schwenningen. Beide haben mit ihrem Beitrag zur Umsetzung dieser Maßnahme beigetragen. Die vier Kegelbahnen können zwischen 11 Uhr und 24 Uhr durchgehend genutzt werden. „Obwohl wir sehr gut ausgelastet sind, finden wir für neue Kegelsportgruppen sicherlich ein Zeitfenster. Wir haben noch Kapazitäten frei“, so Torsten Böhm.