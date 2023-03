Andreas Schönauer testet einen kleine Roboter zum Reinigen der Böden in seinem Edeka-Markt, der putzige Kerl ist ein echter Hingucker und Magnet für Kinder

Wenn ein Mann sagt „Na Schatz, was hast du denn?“ dann vermutet man dahinter einen fürsorglichen Ehegatten. Im nahegelegenen Supermarkt in der Niederwiesenstraße allerdings richtet Marktleiter Andreas Schönauer diesen Satz an einen