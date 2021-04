Was ist los in Villingen-Schwenningen am Karfreitag? In der Villinger Innenstadt nicht all zu viel. Etwas mehr Menschen nutzen das sonnige Frühlingswetter für Spaziergänge und Radfahren in der Natur oder im Neckarpark. Vermutlich lag es am frischen Wind, dass nicht noch mehr Menschen den Weg nach draußen suchten. Der SÜDKURIER hat sich umgeschaut.

Bild: Fröhlich, Jens Kurz vor 15 Uhr ist nicht all zu viel los in der Villinger Innenstadt. Nur wenige Menschen nutzten das schöne Wetter, um durch die Innenstadt zu schlendern und ein Eis zu genießen. Bild: Fröhlich, Jens Bild: Fröhlich, Jens Bild: Fröhlich, Jens Während sich auf dem Skateplatz beim Klosterhof viele Jugendliche tummelten, nutzen auf den Wiesen hinter dem Gewerbegebiet Auf Herdenen einige Menschen die frische Brise, um große und bunte Drachen steigen zu lassen. Bild: Fröhlich, Jens Bild: Fröhlich, Jens Viel los, aber nicht überfüllt, war es im Schwenninger Neckarpark. Menschen sonnten sich auf den Sitzgelegenheiten oder gingen einfach nur spazieren. Auffällig: Viele, vor allem jüngere Menschen, sausten mit den neuen City-Rollern durch die Gegend. Bild: Fröhlich, Jens Am Ufer des Sees im Neckarpark ließ es sich in der Sonne gut aushalten. Am nahegelegenen Kiosk konnte man sich mit Kaffee versorgen. Bild: Fröhlich, Jens Gäbe es nicht Corona, dann wäre hier sicherlich noch viel mehr los gewesen. So blieb es bei einem Kaffee zum Mitnehmen, der Biergarten durfte nicht öffnen. Bild: Fröhlich, Jens Der Abenteuerspielplatz ist vor allem Anziehungspunkt für Familien mit kleinen Kindern. Bild: Fröhlich, Jens Der neue Schwenninger Marktplatz, der als Treffpunkt für Menschen angelegt wurde, war kurz nach 16 Uhr gut besucht, zumindest in den sonnigen Bereichen. Vor der Eisdiele bildete sich gar eine lange Schlange.