Villingen-Schwenningen Nur für Abonnenten vor 3 Stunden

Kaputte Kühltruhe löst verheerenden Großbrand aus

In den frühen Morgenstunden des 9. April zerstörte ein verheerender Großbrand ein Wohnhaus in der Mutzenbühlstraße in VS-Schwenningen. 14 Personen wurden damals zum Teil schwer verletzt, unter anderem deshalb, weil sie auf der Flucht vor dem Feuer aus den Fenstern im ersten und zweiten Obergeschoss sprangen. Mittlerweile steht die Brandursache fest.