Warum liegt in den Innenstädten von VS so viel Müll herum? „Wir könnten an manchen Tagen in den Innenstädten dreimal täglich putzen und hinterher sähe es wieder schlecht aus“, berichtete Jürgen Epting im Technischen Ausschuss. Die Verschmutzung der Innenstädte nehme zu, „man kann zum Teil von Vermüllung reden“, verdeutlichte der Leiter der Technischen Dienste der Stadt (TDVS).

Der städtische Bauhof kommt laut Epting inzwischen personell an seine Grenzen. Zumal die Zahl der Wochenendveranstaltungen nach den Corona-Lockdowns wieder deutlich gestiegen sei. „Es muss was an den Wochenende gemacht werden“, forderte er.

Denn die Bauhofmänner und -frauen, die am Wochenende für die Stadtreinigung sorgen, nehmen unter der Woche ihren Freizeitausgleich. Und fehlen dann für wichtige andere Aufgaben.

Daher hatte Epting für die Stadträte einen Vorschlag im Gepäck: Die TDVS will die Stadtreinigung an den Wochenenden privaten Reinigungsfirmen übertragen, um ihre eigenen Kräfte für die Aufgaben unter der Woche zu konzentrieren.

Pilotprojekt soll ein Jahr getestet werden

Die Mehrkosten belaufen sich auf rund 45.000 Euro im Jahr und könnten aus dem Millionen-Budget für den Winterdienst problemlos mitfinanziert werden. Ab Oktober, so der Vorschlag des Bauhof-Leiters, soll das Modell mit einer Fremdfirma ein Jahr lang getestet werden.

Bei den Stadträten im Technischen Ausschuss löste dieser Antrag viel Zustimmung sowie eine umfassende Müll-Diskussion aus, an der sich fast alle beteiligten. Mehrere Stadträte wussten aus dem zurückliegenden Urlaub zu berichten, dass es im Süden und Norden überall sauberer sei als in Villingen-Schwenningen.

Stadtrat Dirk Sautter, der sich seit Jahren für mehr Sauberkeit in Schwenningen engagiert, bedankte sich begeistert für Eptings Vorschlag und ergänzte den Verstoß noch um einen CDU-Antrag: eine ständige Videoüberwachung an besonders verschmutzten Stadtbereichen, um die Verursacher zur Rechenschaft ziehen zu können. In Biberach an der Riß und in Ludwigshafen geben es bereits solche Video-Überwachungen.

Videoüberwachung gab es in Villingen-Schwenningen bisher nur an der Fastnacht in der Färberstraße, weil sich Verstöße und Gewalttaten gehäuft haben. Dieses Archivbild stammt von der Fastnacht 2018. Hier beobachtet eine Polizistin das Geschehen. | Bild: Heuser, Christoph (Archiv)

Oberbürgermeister Jürgen Roth berichtete, die Verwaltung habe auf entsprechende Vorschläge von Bürgern die Prüfung einer Videoüberwachung „bereits auf den Weg gebracht“. Seine Einschätzung: „Es ist nicht einfach zu machen, aber möglich.“ Finanziell sei dies kein Problem. „Wir setzen das um, wenn die Überwachung datenschutzrechtlich möglich ist.“

Die Stadt sei bei der Prüfung in der „finalen Phase“. Es fehle noch die datenschutzrechtliche Rückmeldung aus Stuttgart. Wenn es soweit ist, werde er den Gemeinderat informieren.

Für Stadträte sind die Maßnahmen nicht ausreichend

Mehreren Stadträten ging der Ansatz nicht weit genug. Sie forderten ein umfassendes Konzept zur Müllentsorgung in der Stadt. Olaf Barth (AfD) wies auf Vorbilder wie die ruandische Hauptstadt Kigali in Zentralafrika hin, die sauberer sei als VS, oder auf das Modell Singapur. Dirk Gläschig (Freie Wähler) forderte für die Innenstädte den Einbau von Müllschluckern mit großen unterirdischen Behältern.

Der Vertreter des Jugendgemeinderates, Samuel Kleijn, wandte sich dagegen, dass jetzt die Jugendlichen als Hauptverursacher des Stadtmülls ins Visier geraten. Er schlug vor, an Bürger kostenlose Müllzangen zu verteilen, um das Problem positiv anzugehen. Sinnvoll sei auch ein Runder Tisch mit Jugendlichen zu diesem Thema.

OB Roth fing die ausufernde Diskussion irgendwann mit energischen Worten ein und forderte die Stadträte auf, „die Kirche im Dorf zu lassen“. Es gehe zunächst darum, die Personalumschichtung der Technischen Dienste und die mögliche Video-Überwachung umzusetzen. Dem stimmten bei der Abstimmung zwölf Ausschussmitglieder zu, einer war dagegen. Anschließend soll das Thema im Gemeinderat diskutiert werden.