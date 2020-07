von Rüdiger Fein

Thomas Moser und Frank Blom von der Villinger Kumedie sorgten am Samstag für einen entspannten Abend an der Villinger Konzertmuschel. Schon immer habe man ein Sommerkabarett im Villinger Kurgarten spielen wollen, erklärt Thomas Moser. Jetzt hat er diesen Plan endlich in die Tat umgesetzt. Dass diese Idee beim Publikum und vielen Fans gut ankommt, bewiesen die mehr als 70 Zuhörer, die gekommen waren, um dem älteren Ehepaar, das die beiden gleich zu Beginn auf der Bühne darstellten, zu lauschen und herzlich über die humorvoll vorgetragenen Alltagsgeschichten zu lachen.

Ehemann bekommt sein Fett weg

Und da ging es schon mal recht derb zu, wenn Thomas Moser, der den jetzt im Ruhestand agierenden Ehemann spielte, sein Fett abbekam. „Wenn er doch wenigstens wie bisher einfach nichts tun würde“, jammerte Frank Blom als ebenfalls in die Jahre gekommene Ehefrau, die den verpassten Chancen ihres Lebens nachtrauerte. Dass ihr Ehemann beim Sex eher wie eine Blindschleiche statt wie eine wilde Cobra agiere, warf Frank Blom dem Ehegatten vor. Der wiederum konterte, dass eine schuppige Haut bei Drachen wohl üblich sei.

Abstand halten zum schönen Geschlecht, das gefällt Frank Blom gar nicht.

Auch in seiner Soloviertelstunde wusste Thomas Moser sein Publikum zu begeistern, Die Aussage, dass das Gehirn von Donald Trump im Alter von zwölf Jahren aufgehört habe zu wachsen und das bis heute durchhalte, sorgte ebenso für Gelächter wie seine Abrechnung mit den Veganern. „Die habe ich gefressen“, erklärt Moser dem Publikum, „das sind die, deren Kinder in der Kita nicht an der Schnitzeljagd teilnehmen dürfen.“ Als italienischer Kellner bedauerte anschließend Frank Blom, dass er aktuell einfach zu viel Abstand vom schönen Geschlecht halten müsse.

Als Rentner nicht einfach zu ertragen: Thomas Moser hilft jetzt im Haushalt.

Sehr gut funktionierte an dem Abend das eigens für den Kurgarten entwickelte Abstands- und Hygienekonzept. Weit auseinander gestellte Stühle, kleine Freundes- und Familiengruppen und fest vergebene Sitzplätze sorgten hier für die nötige Ordnung. Auch für schlechtes Wetter hatte man im Vorfeld Lösungen erdacht: Für den 25. Juli war ein Ersatztermin geplant und wer diesen Termin nicht hätte wahrnehmen können, dem wäre der Eintrittspreis problemlos erstattet worden. Glücklicherweise konnte man sich am Samstag über einen fast lauen Sommerabend freuen und die Villinger Kumedie im Freien genießen.