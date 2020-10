In einer digitalen Welt werden gerade junge Menschen tagtäglich überschwemmt von einer Flut von Informationen. Instagram- und YouTube-Stars senden als sogenannte Influencer Botschaften in den sozialen Netzwerken, ungeprüfte Inhalte werden von Jugendlichen massenhaft geteilt. Doch was ist wahr und was nicht? Welchen Nachrichten können junge Menschen vertrauen?

Das Medienprojekt Klasse!

Mit dem Medienprojekt „Klasse!“ engagiert sich der SÜDKURIER an Schulen und zeigt auf, welche Bedeutung unabhängiger Qualitätsjournalismus, Glaubwürdigkeit und Meinungsvielfalt für die Gesellschaft haben. Gerade in einer Krise wird seriöser Journalismus, der prüft, informiert und einordnet, zum kostbaren Gut. Das hat uns Corona gelehrt. Der Beruf des Journalisten gilt inzwischen als systemrelevant in einer Demokratie. Und Meinungsfreiheit, zu der auch die Pressefreiheit gehört, ist eine ihrer wichtigsten Grundlagen.

Schüler des Markdorfer Gymnasiums haben „KLASSE!“-Medienprojekt des SÜDKURIER teilgenommen. | Bild: SK

Als Zeitungsprojekt vor über 20 Jahren gestartet, ist Klasse! heute ein Medienprojekt – unterstützt von der EnBW Energie Baden-Württemberg AG. Unabhängig davon, ob in Corona-Zeiten Regelunterricht oder Homeschooling stattfindet, lässt sich das Klasse!-Projekt jederzeit in den Unterricht einbinden. Lehrer und Schüler können mit der gedruckten Tageszeitung, der SÜDKURIER Digitalen Zeitung und der SÜDKURIER Web & App arbeiten. Durch die Kooperationen mit den Kreismedienzentren besteht zusätzlich die Möglichkeit, dort Tablets für das Klasse!-Projekt auszuleihen.

Spendenübergabe im Januar 2020 in der Tannheimer Nachsorgeklinik und riesige Freude. Die SÜDKURIER-Spendenaktion brachte die Rekordsumme von 521379 Euro zusammen. | Bild: Roland Sigwart

Schüler können selbst zu Journalisten werden und Zeitungsseiten gestalten und veröffentlichen. Oder sie erstellen Multimedia-Geschichten, die auf suedkurier.de erscheinen. Natürlich unterstützt und geprüft von Redakteuren. Der SÜDKURIER prämiert jedes Jahr die besten Geschichten und Seiten. Seit Beginn des Klasse!-Projektes 1997/98 haben über 230.000 Schülerinnen und Schüler teilgenommen.

Seit Eröffnung 1997 engagiert sich der SÜDKURIER für die Nachsorgeklinik Tannheim bei Villingen-Schwenningen, in der krebskranke Kinder nach schweren Operationen und an Mukoviszidose erkrankte Patienten begleitet werden. Jedes Jahr vor Weihnachten ruft das Medienhaus seine Leser zu einer großen Spendenaktion auf und berichtet über Familien, deren Schicksale, wie sie Kraft tanken und neuen Mut fassen. Eine Rekordsumme von 521.379 Euro ergab die Spendenaktion 2019/2020. Zum dritten Mal nach 2015 und 2016 überstieg die Summe die magische Grenze von einer halben Million Euro. Bislang ist eine Gesamtsumme von etwa 8,5 Millionen Euro durch die Spendenaktionen des SÜDKURIER zusammengekommen.