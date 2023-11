Einen Unfall verursachte eine junge Frau am Mittwochabend, 15. November, gegen 20.30 Uhr auf der Einmündung der Kreisstraße bei Rietheim. Die 20-Jährige kam mit einem Skoda Fabia aus Richtung Villingen. Das geht aus dem Polizeibericht hervor.

VS-Forum Alarmstufe Rot: Der Schwarzwald wird sich mit dem Klimawandel dramatisch ändern Das könnte Sie auch interessieren

An der Einmündung zur weiteren Kreisstraße hielt sie nicht an, sondern fuhr laut Polizei geradeaus darüber hinweg und anschließend einen Abhang hinunter.

Ihr Skoda kam dann an einem Baum zum Stehen. Die Fahrerin kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt.

Totalschaden am Fahrzeug

Zu den mutmaßlichen Gründen für diesen Unfall konnte die Polizei am Donnerstag keine Auskunft geben. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 2500 Euro. Ein Abschleppdienst musste den Skoda bergen.