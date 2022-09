von SK

Wie die Polizei mitteilt, war der 12-Jährige mit einem Fahrrad auf einem Gehweg entlang des Benediktinerrings unterwegs und bog von dort anschließend in die Kronengasse ein.

Dabei soll der Junge nicht auf einen von rechts kommenden VW Passat geachtet haben an dessen Steuer ein 42-jähriger Mann sas. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Auto.

Der Junge stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Am Fahrrad und am Auto entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 4000 Euro.