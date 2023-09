Im Frühjahr 2022 hat das Vorhaben in Villingen-Schwenningen und der Region für großes Aufsehen gesorgt: Örtliche Geschäftsleute planen am Klosterhof eine moderne Erlebnislandschaft und kalkulieren mit 100.000 Besuchern jährlich.

In den politischen Gremien der Doppelstadt war man sich sicher: Das Vorhaben liegt voll im Trend und dürfte ganz im Sinne Villingen-Schwenningens Magnetwirkung weit über die Region hinaus entfalten. Nun geht es planerisch in Phase zwei: Es wird konkret.

Unternehmer Joachim Spitz – hier bei der Verleihung der die Staufermedaille im Januar – plant mit Geschäftspartnern die neue Attraktion. | Bild: Roland Sprich

Der Schwenninger Unternehmer Joachim Spitz will zusammen mit seinen Geschäftspartnern das „Jump‘n‘run“-Center in Villingen-Schwenningen zu einem überregionalen Freizeitziel machen. Die Funsport-Einrichtung, die in der Nachbarschaft der bereits bestehenden Kletterhalle am Klosterhof entstehen soll, hätte weithin Alleinstellung, schreibt Spitz in einer Mitteilung.

Finanzierung durch Investor

Das sehe auch ein Investor so, der den Bau einer Halle mit 4500 Quadratmetern Fläche finanziere. Die Partner, die sich zu einer Betreibergesellschaft zusammen geschlossen haben und rund 50 Arbeitsplätze schaffen wollen, rechnen mit rund einem Jahr Bauzeit.

Zuvor werden sie in den nächsten beiden Wochen mit Fachleuten klären, wie ein konkretes Baukonzept aussehen könnte, um ein konzentriertes, großflächiges Parcours-Angebot sowie andere Disziplinen wie Trampoline oder Ninja optimal abzubilden.

Spitz rechnet mit großem Einzugsgebiet

Joachim Spitz ist sicher, mit solchen Disziplinen einen großen Trend zu bedienen und kalkuliere deswegen mit einem Einzugsgebiet mit einem Radius von 70 Kilometern. „Die Leute werden von weither zu uns kommen“, prognostiziert er. Vor allem bei jungen Leuten wären die so genannten „Action-Sportarten“ extrem beliebt – populäre Fernsehshows liefern häufig die Vorlage.

Mit Skater- und BMX-Anlage sowie der Kletterhalle ist am Klosterhof schon einiges an Freizeitspaß geboten. Die neue Action-Sporthalle soll dieses ergänzen. | Bild: Fröhlich, Jens

Außerdem spreche für das Vorhaben im Oberzentrum, dass es ein derart konzentriertes, großflächiges Parcours-Angebot wie das „Jump‘n‘run“-Center in ganz Deutschland nicht gibt. Obwohl der Bedarf da ist. Dass die Gesellschafter eine eigene Halle bauen wollen, sei schlichtweg dem Markt geschuldet. Bei einem Suchlauf sei kein entsprechendes Mietangebot in der näheren Region gefunden worden.

Industriehallen sind nicht geeignet

Große, zu gewerblichen Zwecken errichtete Stahlbauhallen werden oft nur an Industriekunden abgegeben, nicht aber an Sportunternehmer. Das liege keineswegs nur daran, dass die Vermieter nicht an deren Geschäftsmodell glauben würden, sondern sei in den meisten Fällen den Bebauungsplanvorschriften geschuldet, denen die Nutzung bestehender Objekte unterliegt – diese finden sich vorzugsweise in Industrie- und Gewerbegebieten.

15 Millionen Euro Investitionsrahmen

Beim Standort am Klosterhof verhalte es sich genau umgekehrt. Hier besteht aus den Zeiten, als der Spitalfonds das Areal der Stadt übereignet hat, eine Bindung an Freizeitzwecke – damit ist hier eine industrielle Nutzung ausdrücklich nicht vorgesehen. Der geplante Investitionsrahmen liege bei 15 Millionen Euro. Das einzige, was das Projekt noch ins Stocken bringen könnte, sind die massive Teuerung in der Baubranche und ein steigender Bauzins.

Rund eineinhalb Jahre Bauzeit

„Wir möchten deswegen zeitnah die Weichen stellen und schnell vorankommen“. Nach dem Einstieg in die Feinplanung wird sich schnell zeigen, wo der Weg hingeht. Die Kompagnons wollen so schnell wie möglich loslegen und rechnen mit einer Bauzeit von rund eineinhalb Jahren.