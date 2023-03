Endlich Frühling in Sicht: Die ganz kalten Tage sind (hoffentlich) vorbei und damit auch die Zeit, in der es sich die meisten Menschen am liebsten mit Kuscheldecke und warmem Tee in den eigenen vier Wänden gemütlich gemacht haben. Es geht wieder raus ins Freie – und auch in der Stadt geht nun das Leben wieder richtig los.

Der Mittwochs-Markt startet

Mittwochs gibt es ab April auch wieder frisches Obst und Gemüse auf dem Wochenmarkt. | Bild: Sprich, Roland

Frische Äpfel, knackiger Salat, eine große Auswahl Kartoffeln und andere Leckereien: Monatelang gab es die Frischeauswahl nur einmal pro Woche jeweils samstags auf den Wochenmärkten in V und S. Damit ist jetzt Schluss: Ab dem 5. April können sich die Doppelstädter Vitamine und Co. wieder mittwochs in den beiden großen Stadtbezirken auf dem Münster- oder dem Muslenplatz holen: Die Mittwochsmarkt-Saison geht los.

Die Flohmarkt-Saison

Sie haben über den Winter das eine oder andere Schätzchen im Keller entdeckt, für das Sie einen neuen Besitzer suchen? Oder sind selbst auf der Jagd nach solch kleinen Kostbarkeiten? Ab April stehen wieder die Flohmärkte auf dem Parkplatz vor dem Schwenninger Fußballstadion an – der erste schon am 1. April.

Die verkaufsoffenen Sonntage

Einkaufsspaß am Sonntag ist bald in V und S geboten. | Bild: Dominik Zahorka

Einkaufsspaß am Sonntag – auch das gibt es in den nächsten Wochen wieder in der Stadt. Am 26. März von 13 bis 18 Uhr öffnen die Geschäfte in Schwenningen die Ladentüren und laden ein zum Einkaufsspaß. Am 23. April ist es dann bei ihren Kollegen in Villingen soweit. Hier findet zeitgleich die Kinderolympiade in der Innenstadt statt.

Die Frühjahrsmärkte

Bald ist wieder Zeit für die Frühjahrsmessen.

Die Innenstadt-Straßen werden bald wieder zu großen Freiluft-Kaufhäusern. In Schwenningen bieten am 26. März ab 10 Uhr an die 100 Händler zwischen Muslen- und Hockenplatz ihre Waren an. Ein Karussell auf dem Muslenplatz bietet auch Spaß für die kleinen Besucher. Die Villinger müssen noch etwas länger warten: Hier bauen die Händler vom 18. bis 21. Mai die Stände auf zur traditionellen Frühjahrsmesse.

Die große Putzaktion

Die Doppelstadt wird herausgeputzt: Wie diese Familie im vergangenen Jahr können die Bürger wieder auf die Suche nach Unrat gehen. | Bild: Uhrig, Miriam

Wenn das Leben draußen wieder losgeht, soll natürlich auch alles schmuck aussehen. Bei den Clean Up-Days vom 17. bis 23. April können die VS-Bürger mithelfen und ihre Stadt schön herausputzen. Organisiert wird die Putzaktion von der Schwarzwald Tourismus GmbH.

Alle Naturliebhaber sind aufgefordert, die Doppelstadt und ihre Umgebung bei einer Wanderung vom Müll zu befreien. Sie können eigene Clean Up-Routen vorschlagen oder sich von der Clean Up-Karte zu Touren inspirieren lassen. Jeder Teilnehmer erhält für seine Tour ein kostenfreies Clean Up-Ausrüstung, bestehend aus einer Tasche und einer Edelstahl-Zange. Diese gibt es beim Tourist-Info &Ticketservice im Franziskaner-Kulturzentrum zu den üblichen Öffnungszeiten.

Großer Spaß für Familien

Noch ein bisschen ist es hin, aber Familien können sich den 7. Mai schon im Kalender anstreichen. Im Kurgarten findet an dem Tag der Familientag statt. Geboten werden von 11 bis 17 Uhr zahlreiche Stände mit kostenlosen Mitmach-Aktionen, eine große Hüpfburgenlandschaft sowie ein Bühnenprogramm unter anderem mit der Musikakademie VS und dem Turnverein.

Auch rund um VS ist viel los

Der Kunsthandwerkermarkt – hier ein Bild aus dem vergangenen Jahr – lockt wieder nach Bad Dürrheim. | Bild: Naiemi, Sabine

Das ist Rund um VS geboten

Los geht es mit dem Kunsthandwerkermarkt in Bad Dürrheim am kommenden Wochenende, 25. und 26. März. Von 11 bis 17.30 Uhr wird an beiden Tagen im Haus des Bürgers viel geboten: Die Palette reicht von Schmuck aus Glas und Goldschmiedekunst über Filzunikate und Webetechniken bis hin zu Holzfiguren und Metallskulpturen.

Am Samstag, 8. April, bietet die Kurstadt zudem Osterspaß für die Kleinen: Sie können in der Innenstadt auf Ostereiersuche gehen.

Einen Ostermarkt gibt es in Brigachtal am 1. und 2. April im Heimatmuseum. Geöffnet hat der Markt mit zugehöriger Osterausstellung am Samstag von 14 bis 18 Uhr sowie am Sonntag von 10 bis 17 Uhr.

Ein Osterfeuer wird am Samstag, 8. April, in Unterkirnach entzündet. Los geht es um 19 Uhr, auch Getränke und ein kleiner Imbiss werden angeboten.