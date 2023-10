Der Starkregen im August hat den Jugendraum in Marbach besonders hart getroffen. Ortsvorsteherin Diana Kern-Epple bezifferte in der jüngsten Ortschaftsratssitzung den entstandenen Schaden auf rund 10.000 Euro.

Aus dem Kanal sei das Wasser in den Jugendraum gedrückt worden, wobei auch die Bodenplatte Undichtigkeiten aufweise. „Der komplette Raum muss entkernt, die Küchenzeile sowie eine Stellwand abgebaut und die Möbel hinausgetragen werden. Eine Fachfirma hat Schlamm und Wasser abgesaugt“, berichtet die Ortsvorsteherin. Wie es mit dem wenig genutzten Jugendraum nach der Renovierung weitergehen soll, ist noch offen.

In der nahegelegenen Grundschule sei man mit einem blauen Auge davongekommen. Lediglich eingelagertes Kopierpapier und Papierhandtücher seien durch den Wassereintritt an einer Tür im östlichen Gebäudeteil zu Schaden gekommen und an aufgestellten Schränken habe sich Schimmel gebildet. „80 Prozent des Schmutzwassers, das 25 Zentimeter hoch stand, ist von selbst zurückgegangen“, so Kern-Epple. Das restliche Schmutzwasser wurde von der Fachfirma abgesaugt. Mit Bautrocknungsgeräten ist man dabei, die Restfeuchtigkeit aus den Räumlichkeiten zu bringen.