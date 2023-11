Zwei oder drei dunkel gekleidete Jugendliche haben nach Polizeiangaben am frühen Montagabend, etwa gegen 17.20 Uhr, einen Feuerwerkskörper in einen Briefkasten eines Gebäudes in der Rosengasse geworfen und sind anschließend geflüchtet.

Die Bewohner des Hauses hatten Glück: Obwohl der Feuerwehrskörper gezündet worden ist, entstand an dem Briefkasten kein Schaden, so die Polizei.

Nach Beschreibung der Anwohner soll einer der Jugendlichen lockige Haare gehabt haben. Weitere Beschreibungen zu den Jugendlichen liegen nicht vor. Mögliche Hinweise nimmt die Polizei in Villingen unter der Telefonnummer 07721 601-0 entgegen.