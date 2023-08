Hat die katholische Kirche jungen Menschen mehr zu bieten als Skandale, Enttäuschungen im Umgang mit den Verfehlungen ihrer Amtsträger und Entscheidungen, die einem modernen Weltbild widersprechen?

„Wenn man die Zeitung liest, fragt man sich schon manchmal: Wieso bin ich eigentlich in dem Laden?“ Der 21-jährige Lukas Hauser macht keinen Hehl aus seiner Kritik an der katholischen Kirche. Dennoch ist er seit Jahren in der katholischen Jugendarbeit im Dekanat Schwarzwald-Baar-Kreis aktiv und gestaltet Gottesdienste mit seiner Gitarrenmusik. Der angehende Krankenpfleger war Ministrant in der Fidelis-Gemeinde und leitet in diesem Jahr sein sechstes Ferienlager. Bei dem Grundkurs für Gruppenleitende von Dekanatsjugendreferent Lukas Kefer gehörte Lukas Hauser zum Team der ehrenamtlichen Mitarbeiter. In der zweiwöchigen Ausbildung wurden 20 neue Gruppenleiter aus den Seelsorgeeinheiten Villingen, St. Georgen-Tennenbronn und Freiburg für ihren Einsatz in der katholischen Jugendarbeit ausgebildet.

Dazu gehörte auch Ida Kunert. Die 16-Jährige besucht das Hoptbühl-Gymnasium und gehört zur Katholischen jungen Gemeinde (KjG) in Villingen. Interessant fand sie die Informationen zum Umgang mit Kindern mit erweitertem Bedarf und zum Notfallmanagement. Der Erste-Hilfe-Kurs ist verpflichtend für alle Gruppenleiter. Lisa Amann hat gerade ihr Abitur gemacht und absolviert ab September ein freiwilliges soziales Jahr im Dekanatsjugendbüro Schwarzwald-Baar. „Als Leiterin hat sich bei mir der Spaß entwickelt, in der kirchlichen Jugendarbeit kann ich meinen Glauben einbringen“, erklärt die Oberministrantin der Fidelis-Gemeinde. In Zukunft möchte sie sich auch beruflich in die katholische Kirche einbringen: ihr Ziel ist ein Studium für Angewandte Theologie.

Mit 15 Jahren ist Eva Pricking aus St. Georgen als sogenannte „Halb-Leiterin“ noch nicht voll für die Leitung einer Jugendgruppe verantwortlich. Dennoch freute sie sich auf das Sommerlager mit Selbstversorgung im Naturfreundehaus Dettingen. Seit Mai läuft die Vorbereitung für die achttägige Freizeit am Bodensee, die mittlerweile mit großem Erfolg beendet worden ist.

„Das Essen ist die halbe Miete“, weiß der erfahrene Gruppenleiter Lukas Hauser. Er hat Glück: seit Jahren ist seine Mutter Ute Hauser als Leitung des Küchenteams bei den Ferienlagern aktiv. Kässpätzle mit Apfelmus seien der Renner, erklärt der junge Feinschmecker. Bei einem Sommerlager zum Thema Mittelalter habe es aber auch Hirsebrei gegeben.

In diesem Jahr ist das Sommerlager wieder in der Bernhardshütte. „Ein cooleres Haus gibt es nicht in unserer Gegend,“ weiß Lukas Hauser. Bei der Themenauswahl werde an die Interessen von Mädchen und Jungen gedacht. „Bei ,Mama Mia‘ haben aber auch alle Jungen getanzt,“ erinnert sich Lisa Amann.

Die Gruppenleiter freuen sich sehr, dass nach Corona wieder ungezwungen Sommerlager veranstaltet werden können. Das Zusammensein in der Gemeinschaft und das Erlebnis der Natur seien prägende Erfahrungen für Kinder und Jugendliche.

„Wir sind nicht missionarisch unterwegs“, erklärt Dekanatsjugendreferent Lukas Kefer. Seit drei Jahren ist der 26-jährige Absolvent der Katholischen Hochschule Mainz im Schwarzwald-Baar-Kreis tätig. Mit der Jugendarbeit könne man sich positiv in die Gestaltung der katholischen Kirche einbringen: „Das motiviert mich, dabeizubleiben.“