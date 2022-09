Das Schwarzwald-Baar Klinikum gehört mit seinen 25 Fachabteilungen zu den größten und leistungsfähigsten Zentralversorgungskliniken im Land. Mit rund 3300 Mitarbeitern erweist sich das Klinikum zudem als größter Arbeitgeber in der Schwarzwald-Baar-Region und bietet dank medizinischer Expertise und hochmoderner Einrichtung hervorragende Bedingungen für Aus-, Fort- und Weiterbildung. Bereits seit den 1950er Jahren werden hier junge Menschen auf das Berufsleben vorbereitet. Die Auszubildenden profitieren nicht nur von dieser langen Tradition, sondern erhalten Einblick in eine Vielzahl von Spezialbereichen. Zahlreiche Möglichkeiten Neben einem attraktiven Ausbildungsgehalt locken im Anschluss der Ausbildung hohe Übernahmechancen, eine Vergütung nach Tarif, flexible Arbeitszeitmodelle sowie zahlreiche Entwicklungs- und Karrierechancen. Unter dem Dach der hauseigenen Akademie für Gesundheits- und Sozialberufe (ags) werden verschiedene Ausbildungsberufe gelehrt: die generalistische Pflegeausbildung – wahlweise mit Spezialisierungsmöglichkeit auf Gesundheits- und Kinderkrankenpflege – sowie die Ausbildung zur anästhesietechnischen Assistenz und die Ausbildung zur operationstechnischen Assistenz. Duales Studium möglich Außerdem wird in Kooperation mit der Hochschule Furtwangen das duale Studium der Hebammenwissenschaften angeboten. Während des Praxiseinsatzes im Schwarzwaldwald-Baar Klinikum erlernen die Studierenden die praktischen Fertigkeiten, um als Hebamme kompetent handeln zu können. Zudem bestehen am Schwarzwald-Baar Klinikum auch Ausbildungsmöglichkeiten im Verwaltungs- und Wirtschaftsbereich ­– auch für Studierende der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Darüber hinaus ist das Schwarzwald-Baar Klinikum als Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Freiburg aktiv an der Ausbildung von Medizinstudenten beteiligt und bietet den angehenden Ärzten und Ärztinnen vielfache Einsatzgebiete im Praxissemester. Erste Erfahrungen im Gesundheitsbereich können auch während eines Bundesfreiwilligendienstes, eines Praktikums und eines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) im Schwarzwald-Baar Klinikum gesammelt werden. Wer Interesse oder Fragen zu den Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten am Schwarzwald-Baar Klinikum hat, kann sich direkt an die Akademie für Gesundheits- und Sozialberufe oder an die Personalabteilung im Schwarzwald-Baar Klinikum wenden. Bewerbungen werden fortlaufend entgegengenommen. Informationen sind auch online unter www.sbk-vs.de zu finden. (sk)

Berufe mit besten Aussichten

Die Paritätischen Schulen für soziale Berufe in Hausach präsentieren auf der Ausbildungsmesse Jobs for Future auf dem Schwenninger Messegelände sieben verschiedene Berufe im sozialen Bereich. Bei den angebotenen Berufsausbildungen handelt sich um Helfer- und Fachkraft-Berufe für die Kinder- und Jugendhilfe, die Eingliederungshilfe sowie um Berufe im Gesundheitswesen und der dieses Jahr reformierten Ausbildung zur sozialpädagogischen Assistenz. Allesamt Berufe mit viel Sinn, Freude und sehr guten Berufsaussichten. Es werden verschiedene Ausbildungsvarianten angeboten – zeitlich und inhaltlich. Die Paritätischen Schulen verfügen über entsprechende Zertifizierungen, um Geförderte der Arbeitsagentur, der Kommunalen Arbeitsförderung oder auch der Rentenversicherung aufnehmen zu können. Für jeden Schulabschluss findet sich eine Option. Menschen mit Hauptschulabschluss können mit einer Helferausbildung einsteigen. Die Ausbildungen zu den anerkannten Fachkräften erfordern in der Regel einen mittleren Schulabschluss oder einen Abschluss als Helfer. Ein Durchstieg auf ein höheres Qualifikationsniveau ist in den meisten Fällen möglich. Noch Plätze frei Frühzeitiges Orientieren, am besten mit einem Praktikum, Informieren und dann Anmelden an der Schule wird empfohlen. So mancher Kurs ist auch mal voll und es können keine weiteren Auszubildenden aufgenommen werden. Aber trotzdem ist ein Ausbildungsstart im September noch denkbar. Nachfragen lohnt sich. Die Schulen informieren neben der Messe auf ihrer Homepage, auf virtuellen Infoveranstaltungen und weiteren analogen und digitalen Messen anschaulich über die Berufsbilder und die sich daraus ergebende Inhalte der Ausbildungen, interessante Einsatzmöglichkeiten nach dem Abschluss sowie spannende Perspektiven der beruflichen Entwicklung. Infos zur Ausbildung Die Interessenten erfahren, wie die Ausbildungen an den Paritätischen Schulen aufgebaut sind. Die formalen Anforderungen werden aufgezeigt. Über Zugangsvoraussetzungen, Bewerbungsverfahren, Prüfungen und Zukunftsaussichten wird informiert. Eingegangen wird auf die Bedeutung, eine für einen selbst geeignete Praxisstelle zu finden. (sk)

Alles zu Arbeit und Ausbildung

Die Bildungs- und Berufemesse Jobs for Future bietet attraktive Stellenangebote und persönliche Beratung – auch für Kurzentschlossene. Die Messe findet von Donnerstag, 22. September, bis Samstag, 24. September, täglich von 9 bis 17 Uhr auf dem Messegelände in VS-Schwenningen statt. Rund 250 Aussteller geben dabei einen Überblick über den aktuellen Stellenmarkt sowie Einblicke in verschiedene Berufsfelder. Sie informieren über Bewerbungsverfahren, Karrierechancen und über Weiterbildungsmöglichkeiten – vor Ort und im persönlichen Gespräch. Viele Unternehmen haben tagesaktuelle Job- und Ausbildungsangebote im Gepäck, die sofort besetzt werden können. Eintritt und Parken sind frei. Die richtige Ausbildung macht Spaß, bringt Erfolgserlebnisse und das Gefühl, am richtigen Ort zu sein. Auch ein Studium kann viele Türen öffnen – in jeder Phase des Berufslebens. Selten waren die Chancen für Bewerber so gut: Viele Branchen suchen händeringend nach motiviertem Nachwuchs. Interessante Berufe Elektroniker, Kauffrau für Büromanagement oder Friseur: Beliebte Berufe, die Spaß machen, keine Frage. Aber es gibt noch viel mehr zu entdecken. Wer über den Tellerrand blickt, findet auf der Jobs for Future reizvolle Alternativen. Naturliebhaber ziehen vielleicht eine Ausbildung zum Forstwirt in Betracht, andere zum Orthopädietechnik-Mechaniker und wieder andere interessieren sich dafür, was sich hinter der Berufsbezeichnung Packmitteltechnologe verbirgt. Spannend ist eine Ausbildung in der Pflege: Der Pflegeverbund informiert ausführlich über sämtliche Pflegeberufe – mit dabei rund 20 Pflegeeinrichtungen, die aktiv nach Personal suchen.



Von A wie Änderungsschneider bis Z wie Zweiradmechatronikerin: Die Kreishandwerkerschaft Schwarzwald-Baar ist mit ihren Innungen vor Ort und stellt über 130 Berufe vor. Orientierung für alle, die noch ganz am Anfang stehen, bietet die IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg als starkes Unternehmensnetzwerk der Region. (sk)

SoFa – ein Job mit Zukunft

Der erste Schritt ins Berufsleben ist eine tolle Herausforderung. Für die Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten, kurz SoFa, bei der AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg ist ein gutes Gespür für Menschen wichtig, um individuell auf die Versicherten und ihre Anliegen eingehen zu können. Eine aufgeschlossene Art, Einsatzbereitschaft und Flexibilität im Umgang mit dem Team und den Kunden ist ebenfalls von Vorteil. Mit Beginn der Ausbildung vertraut die Gesundheitskasse den Auszubildenden verantwortungsvolle Aufgaben an. Im direkten Kundenkontakt erleben die Berufseinsteiger die Praxis eines vielfältigen Berufsbildes. Eine verantwortungsvolle Tätigkeit, in der man Menschen hautnah als Experte im Gesundheitswesen überzeugt. Während der dreijährigen Ausbildung werden die Azubis von einer Ausbildungsleiterin sowie Kollegen in der Praxis und in den Bildungszentren unterstützt. Mit realen Herausforderungen wird selbstständiges Handeln gefördert. Tolle Perspektiven Nach der Ausbildung stehen verschiedene Aufstiegswege offen: Als Führungskarriere der AOK-Betriebswirt inklusiv Bachelor of Arts “Health Care Management“ und als Fachkarriere der AOK-Experte. Ihre eigenen individuellen Stärken können die Azubis mit der Teilnahme an dem Talentmanagementprogramm „Orient“ herausfinden. „Mir gefällt die Ausbildung bei der AOK sehr gut, sie ist abwechslungsreich, mit Verantwortung und tollen Entwicklungsperspektiven. Die Kundenberatung ist das Wichtigste und macht mir am meisten Spaß“, sagt Nicole Winterhalder, Auszubildende im ersten Lehrjahr. Auch Naemi Henselmann weiß was sie will: „Mir ist es wichtig, dass ich in einem Unternehmen Aufstiegsmöglichkeiten habe. Bei der AOK kann ich nach der Ausbildung direkt mit dem AOK-Betriebswirt weitermachen. Das finde ich klasse!“ Die SoFa-Ausbildung dauert in der Regel drei Jahre. Voraussetzung ist die Mittlere Reife. Mit Abitur besteht die Möglichkeit, die Ausbildung auf zwei Jahre zu verkürzen. (sk)

Plattform für persönliche Kontakte

Die Sparkasse Schwarzwald-Baar ist eines der größten Ausbildungsunternehmen in der Region und bildet jedes Jahr erfolgreich Nachwuchskräfte aus. Das Kreditinstitut ist der Marktführer im Schwarzwald-Baar-Kreis und mit der Region eng verbunden. Als wichtigster Finanzdienstleister vor Ort ist die Sparkasse mit 36 Geschäftsstellen für ihre Kunden da. Das Thema Ausbildung spielt für die Sparkasse Schwarzwald-Baar eine wichtige Rolle, weshalb die Jobs for Future als größte regionale Berufs- und Ausbildungsmesse eine bedeutende Plattform darstellt. An ihrem Messestand setzt die Sparkasse auf persönliche Begegnungen, weshalb Auszubildende aus allen Ausbildungsjahren für Fragen rund um die Lehrberufe bei der Sparkasse zur Verfügung stehen und aus ihrem Arbeitsalltag berichten. Während einer abwechslungsreichen Ausbildung durchlaufen die Azubis zahlreiche Abteilungen in der Sparkasse und lernen rasch selbstständiges Arbeiten. Dabei steht insbesondere der Kundenkontakt im Vordergrund. Auch Einblicke in die Vertriebsplanung im Marketing und in die digitale Entwicklung sind Teil der Ausbildung. Innovative Projekte bieten eine spannende Abwechslung zum Arbeitsalltag: Als Teil der Azubi-Geschäftsstelle können die Nachwuchskräfte ihr Erlerntes anwenden, aktiv die Werbekampagne mitgestalten oder im Azubi-Social-Media-Team ihre Expertise einbringen. Doch nicht nur die berufliche Entwicklung wird bei der Sparkasse gefördert. Hier werden auch Persönlichkeiten geformt und gesellschaftliche Kompetenzen gestärkt. Die Auszubildenden nehmen an Projekten teil zu Themen wie Nachhaltigkeit und soziales Engagement. Außerdem bietet die Sparkasse eine sichere Perspektive: Denn für alle, die ihre Ausbildung erfolgreich absolvieren, gibt es eine Übernahmegarantie. (sk)

Experte für innovative Produkte