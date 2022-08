Nach 32 Jahren gibt Joachim von Mirbach das Amt des Fraktionsvorsitzenden der Fraktion der Grünen im Gemeinderat von Villingen-Schwenningen ab. Das hat die Fraktion am Mittwochnachmittag bekannt gegeben.

Künftig werde es eine neue Doppelspitze bestehend aus Ulrike Salat und Oskar Hahn geben. Das Duo sei in der letzten Fraktionssitzung bestätigt worden. Seit 2019 im Gremium möchten beide die Stadt Villingen-Schwenningen für die Bürger und die Industrie nachhaltig wertvoll und lebenswert machen und richten die Schwerpunkte ihrer politischen Arbeit im Gemeinderat danach aus.

Ulrike Salat wird künftig die grüne Gemeinderatsfraktion in VS führen. | Bild: Bündnis 90/Die Grünen VS

Ulrike Salat wohnt mit ihrer Familie in Schwenningen, ist Biologin und arbeitet als Professorin an der Hochschule Furtwangen am Campus Schwenningen. Neben den Themen Mobilität und Wohnen engagiert sie sich vor allem für eine energiepolitische Umsetzung der Klimaschutzvorgaben in der Stadt.

Oskar Hahn komplettiert die grüne Doppelspitze in VS. | Bild: SK

Oskar Hahn ist Vater von zwei Kindern und Fachanwalt für Migrationsrecht in Villingen. Er engagiert sich vor allem für bessere Fahrradwege in Villingen-Schwenningen als Teil einer konsequenten Klimapolitik.

Von Mirbach gibt seinen Posten somit an die beiden jüngeren Fraktionsmitglieder ab. Es sei nach langer Zeit an der Fraktionsspitze Zeit für neue grüne Gesichter, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Als Meilensteine seines Wirkens nennen die Grünen unter anderem die Entscheidungen für die Landesgartenschau mit Offenlegung des Neckars sowie die Ausrufung des Klimanotstands. Von Mirbach bleibt dem Gemeinderat auch weiterhin erhalten.