Darauf haben viele gewartet: der beliebte Villinger Stadtlauf startet am 16. Juli – und noch können sich laufbegeisterte Menschen jeden Alters und unabhängig ihrer regionalen Herkunft anmelden. Das berichten Caritas und Volksbank als Veranstalter in einer Pressemitteilung.

Ein echter Volkslauf

Der Villinger Stadtlauf ist als offener Volkslauf angelegt und jeder kann teilnehmen, geht es doch nicht um sportliche Erfolge, sondern um caritative Zwecke. Für jede gelaufene Runde spendet die Volksbank einen Euro, wer vier Runden läuft, das entspricht einer badischen Meile, der bekommt einen Euro extra gutgeschrieben. Die gesamte Summe kommt wie bereits in den Vorjahren wieder zwei wichtigen sozialen Projekten des Caritasverbands im Kreis zugute. Zum einen betreibt der Caritasverband mittlerweile fünf Inklusionsbetriebe, die über 20 Menschen mit Handicap durch ihre Arbeitsplätze ein großes Stück gesellschaftliche Teilhabe, Halt, Tagesstruktur und ein Stück eigenständiges Leben gewährleisten. Diese Betriebe benötigen immer Zuschüsse, um Beschäftigung der Menschen auf dem ersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Ein weiteres Projekt ist bei der Schulsozialarbeit angesiedelt. Die Schulsozialarbeit des Caritasverbandes für den Schwarzwald-Baar-Kreis plant den Aufbau einer Schulimkerei mit dem Ziel zu entdecken, wie entscheidend das Imkern für das Überleben der Honigbiene ist. Auch hierfür wird Geld benötigt.

Mehr als 3000 Teilnehmer

Läufer der Veranstalter Volksbank und Caritas sind bei dieser Traditionsveranstaltung ebenso dabei wie auch viele Schulen. Sogar über das Stadtgebiet von Villingen-Schwenningen hinaus beteiligen sich Firmen – und auch die Laufgruppe des Landratsamts mit Landrat Sven Hinterseh. An den bisherigen Stadtläufen nahmen immer rund 3000 Läufer teil. Michael Stöffelmaier, Vorstandsvorsitzender des Caritasverbands, hofft in diesem Jahr auf eine ähnlich starke Beteiligung. Daniel Hirt, Vorstand der Volksbank, freut sich auf das Laufevent: „In diesem Jahr hoffen wir erneut auf begeisterte Läuferinnen und Läufer, die den Spendenzähler mit jeder gelaufenen Runde in die Höhe schrauben“, so Hirt. Anmeldungen sind unter www.laufend-mithelfen.de/villingen online möglich. Anmeldeschluss ist Donnerstag, 6. Juli. Für Nachzügler gibt es am Veranstaltungstag außerdem die Möglichkeit, sich bis 12 Uhr gegen eine Nachmeldegebühr zu registrieren.