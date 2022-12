Volltanken und durchstarten: Die Stadt Villingen-Schwenningen hat in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken (SVS) zehn weitere Ladepunkte für E-Mobilität im Zentrum von Villingen in Betrieb genommen.

Die fünf Wallboxen mit jeweils zwei Ladepunkten (je zweimal elf Kilowatt, Typ 2) stehen ab sofort auf dem Parkplatz hinter dem Rathaus (Münsterplatz) in Villingen bereit.

Schwarzwald-Baar Ausgerechnet an der Öko-Steckdose: Wenn die Elektro-Tankstelle über Tage dauer-blockiert ist Das könnte Sie auch interessieren

Während der Dienstzeiten der Stadt werden die Wallboxen von den städtischen Mitarbeitern für die Dienstfahrzeuge genutzt, abends und am Wochenende stehen sie der Bevölkerung zur Verfügung.

Wichtiges Angebot für die Innenstadt

„Wir freuen uns, dass wir zusammen mit der SVS die Ladeinfrastruktur sowohl für die Dienstfahrzeuge der Stadt als auch für die Bürger und Gäste in der Stadt verdichten konnten. Ein solches Angebot in der Innenstadt ist wichtig und dadurch bringen wir die Elektromobilität voran und unterstützen die Ladeinfrastruktur in VS und damit den Klimaschutz“, resümiert Oberbürgermeister Jürgen Roth.

„Als regionaler Energieversorger sind wir uns unserer Verantwortung für unsere Umwelt bewusst und beliefern die Wallboxen im Rahmen der Betriebsführung selbstverständlich mit 100 Prozent Ökostrom“, betont Gregor Gülpen, Geschäftsführer der SVS.

Das sind die nächsten Schritte

Die Ladepunkte sind in den Verbund www.ladenetz.de integriert. Schnell und unkompliziert vollgetankt sei das E-Auto mit der SVS-Ladekarte. „Im nächsten Schritt wollen wir die Infrastruktur und die Wallboxen auch für ein Car-Sharing-Projekt nutzen. Die Vorbereitungen für das Zusammenspiel zwischen Dienstgebrauch und Privatnutzung sind die nächsten Schritte“, kündigt Jürgen Roth an.