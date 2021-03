Bei den Schnelltests gibt nun auch die Stadt Villingen-Schwenningen Gas. Oberbürgermeister Jürgen Roth gab am Mittwoch im Gemeinderat bekannt, dass die Stadtverwaltung ab kommenden Samstag, 20. März, zwei kommunale Schnelltest-Center in der Schwenninger Stadtbibliothek und im Villinger Theater am Ring einrichtet, die von rund 50 Feuerwehrleuten betrieben werden. Alle Bürger haben dort die Möglichkeit, einen kostenlosen Coronavirus SARS-CoV-2 Antigenschnelltest durchführen zu lassen.

Bis auf Weiteres wird das Angebot auch an den folgenden Samstagen immer von 9 bis 15 Uhr aufrecht erhalten. Der Test dauert 15 Minuten, ist er positiv, muss danach ein spezieller PCR-Test durchgeführt werden, um so eine Infektion mit Covid-19 genauer nachweisen oder doch ausschließen zu können. Die Stadtverwaltung hat sich mit 20 000 Schnelltests eingedeckt.

Der sogenannte Bürgertest, so teilt die Stadt mit, kann einmal wöchentlich in Anspruch genommen werden. Neben dem Schnelltest Center VS der Stadt gibt es weitere Testmöglichkeiten (Apotheken und Abstrichzentrum auf der Hallerhöhe). „Das freiwillige Angebot ist kostenlos und kann von allen Personen genutzt werden“, teilt die Stadt mit. Von 9 bis 15 Uhr können sich symptomlose Personen im Schnelltest Center VS zunächst an den kommenden beiden Samstagen von geschulten Ehrenamtlichen der Freiwilligen Feuerwehr testen lassen. Weitere Termine folgen.

In der Sitzung des Gemeinderates am Mittwoch wurde die Ankündigung weitgehend positiv aufgenommen. „Ich bin froh, dass wir endlich als Stadt was bewegen“, kommentierte Stadträtin Elif Cangür (Grüne) die Mitteilung des OB. Allerdings wollte sie wissen, ob es nicht klüger wäre, die Testungen freitags durchzuführen. Dann könnten die Menschen mit positivem Ergebnis am Samstag einkaufen gehen oder Besuche abstatten. Oberbürgermeister Jürgen Roth sagte, dass die Stadt auf die Freiwilligen der Feuerwehr zurückgreifen könne. Und diese stünden bisher nur am Samstag zur Verfügung. Möglicherweise könne das Angebot aber nach ersten Erfahrungen ausgeweitet werden.

Kritik am Oberbürgermeister

Kritik übte in der Sitzung Stadtrat Jürgen Schützinger am Krisenmanagement des Oberbürgermeisters. Roth habe zwar zwei, drei Briefe nach Stuttgart geschickt, doch der Oberbürgermeister von Tübingen, Boris Palmer, habe selbst gehandelt. Während Tübingen bei der Pandemie-Bekämpfung zur Modellstadt wurde, höre man von der „Baden-Württemberg-Stadt“ Villingen-Schwenningen gar nichts.

Roth erwiderte, dass Boris Palmer eine Notärztin an seiner Seite habe, die hier Wege ausprobiere. Sozialminister Manfred Lucha habe daher Tübingen auf Vorschlag Palmers zum Modellstadt erklärt. Hier läuft das Projekt „Öffnen mit Sicherheit“, das Einkaufsbummel und Kulturveranstaltungen mit einem Testkonzept verknüpft. Roth äußerte Zweifel, dass VS für ein weiteres Modell dafür in Frage komme. Er fürchte, dass Deutschland noch eine „harte Zeit der Entbehrungen“ vor sich habe und verwies auf die Einführung der Schnelltests.

Stadtrat Bonath für Luca-App

Stadtrat Frank Bonath regte an, beim Gesundheitsamt darauf zu drängen, die derzeit viel diskutierte Luca-App im Kreis einzuführen. Sie soll eine schnelle und lückenlose Kontaktrückverfolgung im Austausch mit den Gesundheitsämtern ermöglichen. Bonath sagte, der Gemeinderat könnte Vorreiter sein und diese App einführen, damit die bisherige „Zettelwirtschaft“ für die Kontaktverfolgung im Gemeinderat aufhört. Oberbürgermeister Roth erklärte, die Bürgermeister im Kreis hätten dies schon besprochen und wollten damit zügig vorankommen. Gegen eine Einführung im Gemeinderat habe er nichts. „Wenn das die Lösung ist, warum nicht.“

Stadt empfiehlt Terminbuchung

Und so soll die Testung der Bürger mit den Schnelltestes funktionieren: Die Termine für Samstag, 20. und 27. März können online (unter www.villingen-schwenningen.de/schnelltest) ab sofort gebucht werden. Bürger können auch direkt ohne Terminbuchung zum Schnelltest Center VS kommen, müssen dann aber mit Wartezeiten rechnen, deshalb wird eine Terminbuchung von der Stadt unbedingt empfohlen.

Jeder Getestete bekommt eine Bescheinigung für einen tagesaktuellen Test (24 Stunden Gültigkeit ab Testung). Bei einer positiven Testung ist die Stadt VS verpflichtet, das Ergebnis dem örtlich zuständigen Gesundheitsamt zu melden. Der Abstrich dauert nur wenige Sekunden, die Auswertung dauert etwa 15 Minuten.

Bürger, die davon gebrauch machen, müssen ein Ausweisdokument mitbringen. Personen unter 18 Jahren benötigen eine formlose, schriftliche Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten.

Personen mit Symptomen oder Kontaktpersonen von Infizierten sollten nicht zum Schnelltest kommen, sondern sich direkt beim Arzt testen lassen.

Wann gibt es weitere Termine? Der kostenlose Bürgertest wird zunächst samstags im Schnelltest Centrum VS in Villingen oder Schwenningen angeboten. Weitere Testtage und -zeiten sind abhängig vom Bedarf und den Testkapazitäten und werden nach Angaben der Stadt „rechtzeitig veröffentlicht“. Neue Termine werden in der Presse und auf der städtischen Website unter www.villingen-schwenningen.de/schnelltest veröffentlicht.

Angebote der Apotheken

Weitere Testangebote für Selbstzahler, im Rahmen der Testverordnung des Bundes, für Grenzgänger und für Personal von Bildungs- und Betreuungseinrichtungen gibt es in mehreren Apotheken: in der Nord-Apotheke, der Klosterring-Apotheke (in Villingen), Staufen-Apotheke, Alleen-Apotheke, Rieten-Apotheke (alle Schwenningen), Vita-Apotheke (Schwarzwald-Baar-Center). Hier wird um eine telefonische Terminvereinbarung gebeten.

Personen, die keine Symptome einer Corona-Erkrankung haben, können sich wie bisher auch im Corona-Abstrichzentrum auf der Hallerhöhe in Schwenningen testen lassen. Auf dem Grundstück selbst sind keine Parkmöglichkeiten vorhanden, es wird auf die öffentlichen Parkplätze verwiesen. Weiterhin ist die Corona-Abstrichstelle am Montag und Donnerstag, von 13 bis 15 Uhr geöffnet.