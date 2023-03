Gleich zwei Urgesteine der doppelstädtischen Kommunalpolitik haben ihren Rückzug angekündigt: Edgar Schurr von der SPD und Klaus Martin von der CDU. Beide haben den Fraktionsvorsitz abgegeben und wollen auch bei der Kommunalwahl 2024 nicht mehr antreten.

Bei der SPD ist bereits ein Nachfolger gewählt: Nicola Schurr folgt auf seinen Vater, er ist nach Angaben der SPD einstimmig gewählt worden, sein Stellvertreter ist Bernd Lohmiller.

Die SPD hat bereits die Weichen gestellt und einen Nachfolger für Edgar Schurr gewählt: Sein Sohn Nicola Schurr ist einstimmig als Fraktionsvorsitzender gewählt worden, Bernd Lohmiller ist sein Stellvertreter. | Bild: Edgar Schurr

Fraktion ist informiert

Klaus Martin hat erst am Montag, 13. März, die Fraktion über seinen Rückzug informiert. Auf Anfrage des SÜDKURIER erklärt er: „Bei der nächsten Sitzung am Montag wird ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin gewählt.“ Martin fällt dieser Schritt nicht einfach, aber da er jetzt 70 Jahre alt ist, habe er sich doch einige Gedanken gemacht und wolle nun Platz machen für Jüngere.

Klaus Martin, hier bei seinem 70. Geburtstag im Dezember 2022, gibt den CDU-Fraktionsvorsitz ebenfalls ab und kandidiert nächstes Jahr nicht mehr als Stadtrat. Er bleibt aber als Ortschaftsrat und Ortsvorsteher im Amt. | Bild: Kurt Weiß

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt

Seiner Meinung nach ist gut ein Jahr vor den Gemeinderats- und Kreistagswahlen für alle Beteiligte der richtige Zeitpunkt gekommen, um Klarheit zu schaffen. Martin sagt: „Über 50 Jahre habe ich mich in den verschiedensten Gremien der Partei, aber auch als Kreis- und Stadtrat in erster Linie in der Kommunalpolitik engagiert.“

Mit Leidenschaft habe er die verschiedensten Funktionen wahrgenommen. Die Kommunalpolitik faszinierte ihn, weil hier die Entscheidungen unmittelbar erkennbar und erlebbar sind. Die vielen positiven Erfahrungen möchte er nicht missen, so Martin. Gerade das Gestalten werde ihm sicher genauso fehlen wie die überwiegend von gegenseitigem Respekt geprägte Zusammenarbeit im Gemeinderat.

Platz für neue Ideen

Den Fraktionsvorsitz gibt er zum 1. April ab, so sei es möglich, dass die Fraktion von einer Person geführt werde, die sich erneut um einen Sitz im Gemeinderat bewirbt. „Damit mache ich aber auch Platz für neue Ideen, die im Wahlkampf eingebracht werden können.“ Als Ortsvorsteher und Ortschaftsrat in Obereschach ist Martin weiterhin tätig, auch hier wird 2024 gewählt.

Bald 35 Jahre auf dem Buckel

Edgar Schurr, der im April 69 Jahre alt wird, hat schon vor vier Jahren angekündigt, 2024 nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Gesundheitliche Probleme haben ihm nach eigenen Angaben nochmals deutlich vor Augen geführt, dass die Entscheidung „richtig ist.“ Im nächsten Jahr habe er dann „35 Jahre“ als Stadtrat auf dem „Buckel“.

Edgar Schurr hört nächstes Jahr nach 35 Jahren Tätigkeit im Gemeinderat auf und gibt auch den Fraktionsvorsitz ab. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Da sei es einfach an der Zeit, Jüngere vorzulassen. Er hat keine Sorge, dass die SPD junge, engagierte Leute findet, die sich politisch engagieren wollen. Er sieht eher ein Problem darin, genügend Frauen zu motivieren. „Wir wollen bei der SPD die Liste ja paritätisch besetzten, aber das wird uns vermutlich nicht bis ins Letzte gelingen“; so Schurr.