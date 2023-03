In der Nacht zum 3. März hat es in der Oderstraße im Wohngebiet Wöschhalde gebrannt: Eine Garage zwischen zwei Reihenhäusern stand nachts in Flammen.

Die Situation war zeitweise äußerst heikel, das Feuer drohte sogar auf die angrenzenden Häuser in dem dicht bebauten Wohngebiet überzugreifen, elf Menschen müssen sich vor den Flammen in Sicherheit bringen. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 400.000 Euro.

In der Nacht zum 3. März kann die Feuerwehr durch ihr schnelles Eingreifen schlimmeres verhindern. | Bild: David Lienhard

Jetzt hat die Polizei bestätigt, dass es sich um Brandstiftung gehandelt hat. „Weitere Details können wir aus ermittlungstaktischen Gründen nicht verraten“, so Polizeisprecher Jörg Kluge. Was also genau hinter dem Brand steckt, ist weiter unklar. Auch nach fast einem Monat sieht man die Spuren des verheerenden Brandes noch an den rußgeschwärzten Fassaden.

So sieht es am Tag nach dem Brand in der Oderstraße aus, die Schäden sind immens. | Bild: Burger, Tatjana

Ein Knistern weckte die Bewohner, so war die Feuerwehr schnell vor Ort und konnte ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude verhindern, auch wurde niemand verletzt.