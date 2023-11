Ein Zeichen der Hoffnung und für die Gläubigen ein Symbol ihrer Verbundenheit mit Gott: nach dem Ende des Gottesdienstes zur Entwidmung der Lukaskirche wölbte sich ein Regenbogen über dem Gemeindezentrum. Ein kleiner Trost beim Abschied der rund 200 Gemeindemitglieder von ihrem Kirchengebäude im Steppach.

Viele Ehrenamtliche haben das Gemeindeleben aktiv gestaltet

„Alles hat seine Zeit“, erklärte der aus Freiburg angereiste Prälat für den Kirchenkreis Südbaden, Marc Witzenbacher. Er erinnerte an die Gründung der Lukasgemeinde 1970, an die Ökumene mit der katholischen Gemeinde Heilig Kreuz, die Grundsteinlegung für das Gemeindezentrum im Jahr 1980 und den ersten Pfarrer der Lukasgemeinde Karl Ebert. Dabei würdigte er auch den Einsatz der vielen Ehrenamtlichen und erinnerte an ein lebendiges Gemeindeleben.

„Was Sie hier erlebt haben, kann Ihnen niemand nehmen“, versicherte er den Mitgliedern der Lukasgemeinde. „Abschied tut weh“, beschrieb Witzenbacher die Gefühle der Gläubigen. Es werde andere Erfahrungen in anderen Kirchen geben – und Gott werde dabei sein, versicherte er.

Zum letzten Mal ein voller Kirchensaal in der Lukaskirche: der Gottesdienst zur Entwidmung des Kirchengebäudes. | Bild: Ina Klietz

Wehmut beim Abschied vom Taufbecken und Kanzel

Nach den Fürbitten luden die Pfarrerinnen Dorothea von Kalckstein und Lisa Bender zur letzten Feier des Abendmahls im Kirchensaal der Lukasgemeinde ein.

Wehmut kam auf beim Abschied vom Taufbecken, der Kanzel und dem Altar. Beim Heraustragen von Osterkerze, Bibel, Kreuz und den anderen sakralen Gegenstände zeigten die Gläubigen ihren Schmerz und ließen Tränen fließen.

Der Abschied vom Inventar wie Kreuz und Kanzel sowie den gottesdienstlichen Geräten wie Bibel und Osterkerze gehört zur Liturgie eines Entwidmungsgottesdienstes. | Bild: Ina Klietz

Evangelische Kirche richtet sich neu aus

Bei den anschließenden Grußworten dankte die Vorsitzende der Bezirkssynode Evi Jobst der Stadtgemeinde Villingen für die notwendigen Entscheidungen angesichts der heutigen Situation und den kirchlichen Möglichkeiten. „Dazu gehört umwidmen, freigeben, verkaufen“, erklärte sie die Strategie der Neuausrichtung der evangelischen Kirche.

Die Planungen laufen seit rund sieben Jahren

„Die Wegstrecke haben wir vor sieben Jahren unter die Füße genommen“, erinnerte Pfarrer Udo Stober an den Beginn der Arbeit der Projektsteuerungsgruppe zur Anpassung an die sich abzeichnende Entwicklung der Gemeinde. „Wir beerdigen mehr Menschen als wir taufen“, beschrieb er die allgemeine Situation in der Kirche. Der Rückgang der Einnahmen führe zu der notwendig Einsparung von kirchlichen Liegenschaften.

So geht es weiter Die evangelische Kirchengemeinde steht in Verhandlungen mit der Caritas, die Interesse bekundet hat, das Areal zu erwerben. Die Gebäude sollen abgerissen und stattdessen ein Neubau für das Altenheim St. Lioba entstehen. Nur noch bis Ende 2028 kann das Pflegeheim St. Lioba an seinem bisherigen Standort an der Roten Gasse verbleiben. Die Räume entsprechen nicht den gesetzlichen Anforderungen, so erwägt die Caritas einen Neubau.

Trauer um die Kirche

Karl Klemm gehörte als Mitglied des Ältestenrats zu den Entscheidungsträgern. „Die Gemeinde wurde immer mit einbezogen.“ | Bild: Ina Klietz

In einer entscheidenden Sitzung in der Lukaskirche beschrieben Vertreter der Gemeinde, was ihnen das Haus bedeute. „Dabei ging es nicht mehr um die Fläche, sondern um den Raum für die Trauer um diese Kirche“, erinnerte der dienstälteste Pfarrer an die Entscheidung zum Verkauf der Christuskirche in Unterkirnach und der Lukaskirche. „Das, was an Gutem in diesen Räumen passiert ist, wird bleiben“, versicherte er den Gläubigen. Die evangelische Gemeinde rücke zusammen zu den „Vier in der Stadt und dazu die Kirchenmusik“.

Jurij Flügge wurde in der Lukaskirche getauft und konfirmiert. „Ich bin in dieser Kirche aufgewachsen.“ | Bild: Ina Klietz

Viele unvergessliche Erlebnisse

Pfarrer Oliver Uth erinnerte sich an seine Zeit als Gemeindepfarrer der Lukasgemeinde. Kinderbibelwochen, Rockkonzerte, Frühstücks-Gottesdienste und lebendige Adventskalender waren unvergessliche Erlebnisse. „So geht Gemeinde – und so wird es weiter gehen“, erklärte er überzeugt.

Gemeinsam neue Wege gehen

Sieglinde Knausenberger, gewählte Älteste der Luksgemeinde. „Die Lukaskirche war mein Zuhause.“ | Bild: Ina Klietz

Sieglinde Knausenberger gehört zu den Ältesten der Gemeinde und erinnerte sich, wie sie und ihr Mann mit den Kindern vor 23 Jahren nach Villingen kamen. „Ich war hier Zuhause“, erklärte sie ihre Verbindung zur Lukaskirche. Sie und ihr Mann hätten sich mit viel Freude für die Gemeinde eingesetzt. Für die Zukunft habe sie einen Wunsch: „Lasst uns gemeinsam neue Wege gehen und neue Orte finden.“

