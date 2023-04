Noch warten die Fahrradhändler in der Region auf wärmere Temperaturen. In der Fahrradsaison eins nach der Corona-Pandemie ist der große Frühlings-Ansturm aufs Rad bisher ausgeblieben.

Dabei lohnt sich für alle, die mit Kauf eines neuen Bikes liebäugeln, durchaus der Gang zum Händler. Denn die Auswahl sei derzeit so groß wie lange nicht, berichten Fahrradhändler aus Villingen-Schwenningen.

Für so ein High-End-Rennrad kann man schon mal über 15.000 Euro ausgeben. | Bild: Stadler, Eberhard

Die beiden vergangenen Jahre standen bei der Fahrradbranche im Zeichen der Pandemie. Die Nachfrage nach Rädern war gewaltig: Viele Leute hatten Geld und Zeit übrig. Auf der anderen Seite war das Angebot knapp, vor allem durch Lieferkettenprobleme. Die Fahrradbranche war der Gewinner: Räder verkauften sich quasi von allein.

Die Lage hat sich normalisiert

„Inzwischen hat sich die Lage stückweise normalisiert“, berichtet Markus Blust, der mit seiner Frau Tanja das Fahrrad Center Singer am Ortseingang von Schwenningen betreibt. „Derzeit können alle Hersteller wieder liefern.“

Hinzu kommt: Zwischen November und Januar sind auch viele Bestellungen, die Singer im Laufe des Jahres 2022 geordert hatte, mit großer Verspätung eingetroffen. Das Ergebnis: „Jetzt haben wir ein übervolles Lager“, sagt Blust.

Markus Blust vom Fahrrad Center Singer in Schwenningen zeigt ein neues Gravel-Bike. Unter sportiven Fahrern ist dieser neue Fahrradtyp sehr im Kommen. | Bild: Stadler, Eberhard

Betriebswirtschaftlich ist das eher ungünstig, räumt der Händler ein. „Doch für die Kunden ist das toll. Die haben jetzt wieder eine große Auswahl“, sagt er. Das große Angebot eröffne den Kunden gewiss auch wieder Chancen auf Rabatte beim Fahrradkauf.

Blust betrachtet diese Normalisierung des Marktgeschehens durchaus nicht negativ: „Jetzt muss der Handel Fahrräder wieder richtig verkaufen. Das ist kein Selbstläufer mehr. Damit können wir unsere Stärken bei Auswahl, Präsentation, Service und Beratung richtig ausspielen.“

Für 12.000 Euro steht dieses leichtgewichtige E-Mountain-Bike mit Carbonrahmen bei Fahrrad-Singer. | Bild: Stadler, Eberhard

Auch zur neuen Saison wird Fahrradkaufen nicht günstiger. Markus Blust spricht von einer Preissteigerung von zehn bis 15 Prozent. Allerdings bieten die neuen Modelle zum Teil auch mehr Leistung. Beispielsweise bei den Akkus der E-Bikes.

Neue leichte Modelle für sportive Fahrer

Was sind die aktuellen Trends am Markt? Blust verweist auf „neue Bikes für sportive Fahrer“. Bislang waren die E-Bikes vor allem auf Hobby- und Genussfahrer ausgerichtet. Jetzt gibt es für den sportiven Fahrer ein breites Angebot für Elektrobikes unter 15 Kilogramm Gewicht und nun kleinem, leichten Akku für gelegentliche Motorunterstützung am Berg.

Bei den Hobby-Radlern gehe der Trend dagegen zu noch größeren Akkus bis zu 1000 Watt. Das bedeutet mehr Power und Reichweite.

Ein weiterer Trend: Das Fahrrad wird digitaler, vieles lässt sich jetzt übers Handy am Zweirad einstellen, von der Motorübersetzung bis zum Schloss.

Fahrrad digital Das Fahrrad, insbesondere das E‑Bike, ist im digitalen Zeitalter angekommen. GPS-Tracking für Diebstahlschutz , Sensoren zur genauen Luftdruckmessung oder ganze digitale Systeme für E‑Bikes sind nur einige Beispiele. Das Smartphone wird bei mehreren Systemen zum digitalen Schlüssel fürs Bike und ermöglicht z.B. Navigation, Diebstahlschutz, Tracking, Wegfahrsperre oder auch ein mögliches Motor-Upgrade.

E-Bike anstelle des Zweitwagens

Und schließlich: „Das Fahrrad ist inzwischen nicht mehr nur Hobby, sondern auch Verkehrsmittel geworden“, sagt Markus Blust. Manches E-Bike habe inzwischen den Zweitwagen ersetzt – aus Umwelt- und Kostengründen.

Identisch wie Blust beurteilt auch Martin Vetter, der Inhaber des Fahrrad-Zentrums Tour am Neuen Markt 2 im Zentralbereich, die aktuelle Marktlage. Der Mangel an Ersatzteilen und Fahrrädern, wie er noch im vergangenen Jahr die Branche plagte, sei weitgehend vorüber.

Das Team vom Fahrradgeschäft Tour in den neuen Räumen am Neuen Markt in der Nähe des Schwarzwald-Baar-Centers. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Das Angebot sei sehr gut. In seinem Geschäft, das 2022 in größere Räume umgezogen ist, finden längst nicht mehr alle Fahrräder einen Platz in der Ausstellung. Rund 90 Fahrräder und Bikes stünden derzeit in Außenlagern.

Kunden greifen zunehmend zum „Fully“

Vetter beobachtet folgende Trends: „Es gibt immer mehr vollgefederte E-Bikes“, berichtet er. Begünstigt wird dieser Trend zum „Fully“ durch die neuen Leasing-Möglichkeiten, bei denen man Steuern sparen kann. „Deshalb greifen die Leute oft gerne zum hochwertigeren Bike.“ Die Vollfederung vorne wie hinten biete auch den Vorsichtigen oder Ängstlicheren mehr Sicherheit im Gelände.

Bei den sportlichen Fahrrädern gibt es inzwischen eine sehr breite Auswahl – mit oder ohne Elektromotor. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Auf dem Vormarsch sind auch Gravelbikes – komfortable Rennräder, die man auch auf Schotterwegen sehr gut fahren kann. Allerdings liegt der Anteil der Elektroräder in dieser Kategorie bei nur rund 20 Prozent.

SUV gibt es auch als Fahrrad

Genussradler greifen dagegen zunehmend zum SUV-Fahrrad, ein E-Bike mit einer etwas moderateren Geländeauslegung als ein Mountaine-Bike sowie voller Ausstattung mit Schutzblech, Beleuchtung und Gepäckträger.

Im Mountaine-Bike-Segment gibt es im sportiven Bereich inzwischen auch vollgefederte E-Bikes mit Carbonrahmen, die lediglich 10,5 Kilogramm wiegen. Allerdings liegen diese Leichtgewichte schwer auf dem Geldbeutel: bei rund 10.000 Euro und mehr.

Beim Umstieg aufs Rad weit hinterher

Vetter, für den Fahrradfahren seit Jahrzehnten nicht nur Lebensunterhalt, sondern auch Lebenseinstellung ist, macht kein Hehl daraus, dass er sich in unserer Region noch mehr „Nutzradler“ wünschen würde. Menschen also, die das Auto stehen lassen und aufs Fahrrad umsteigen.

Er kenne inzwischen einige Kunden, die im Geist des Klimaschutzes den Zweitwagen verkaufen und auf ein E-Bike umsteigen. Doch das seien noch Ausnahmen. „Da sind wir gegenüber den Großstädten um fünf Jahre hinten dran“, stellt er fest.

Jörg Ott von „Tour“ zeigt ein E-Bike-Lastenrad mit Neigungstechnik. Damit lassen sich auch enge Kurven sicher meistern. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Ähnlich sehe es bei den Lastenfahrrädern aus. Auch bei diesem Trend hinke die Region den Ballungsräumen um Jahre hinterher. Die Nachfrage sei zwar im Kommen, aber vergleichsweise gering.

