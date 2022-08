Die Deckensanierung am Habsburgerring in Villingen startet. Geplant ist, je nach Witterung, die Arbeiten bis Montag, 5. September abzuschließen. Das schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Und das Rathaus listet auch auf, was auf die Autofahrer sowie die Anwohner des Habsburgerrings und der Umleitungsstrecken zukommt.

Das heißt es für Autofahrer

Folgende Sperrungen und Umleitungen sind eingerichtet:

Mit Sperrung des Habsburgerrings wird demnach der Verkehr vom Nordring her über die Wieselsbergstraße zur Kreuzung An der Schelmengasse/Goldenbühlstraße geleitet. Die Abfahrt Auf der Steige Richtung Fürstenberg-/Habsburgerring ist gesperrt.

Wer von Schwenningen kommend Richtung Friedhof will, muss über die Güterstraße ausweichen. Der Fürstenbergring aus Richtung Friedhof ist frei bis zum Habsburgerring. Von dort ist aber die Zufahrt zur Innenstadt Villingen (Auffahrt zur Schwenninger Straße) und Fahrt nach Schwenningen über Die Steige möglich.

Fahrten vom Friedhof Villingen in Richtung Nordstetten/Obereschach sind über die Güterstraße, Schelmengasse, Wieselsberstraße möglich. Die betroffenen Anlieger wurden mit Flyern und Aushängen an den Hauseingängen über die Baumaßnahme und die Umleitungen informiert.

Der Anwohnerverkehr Adlerring wird über die Rad- und Gehwege zum Falkenring ab- und zugeleitet. Für Autos beschränkt bis 1,5 Tonnen.

Für die Anwohner Am Schwalbenhaag wird der Anwohnerverkehr über den Rad- und Gehweg zur Sperberstraße im Gegenverkehr mit Ausweichstellen geführt. Die Umleitungsstrecken ist ebenfalls auf 1,5 Tonnen beschränkt.

Für Anwohner im Habsburgerring und Fahrzeuge über 1,5 Tonnen sind von Dienstag, 23. August, die Straßenbereiche bis Donnerstagmorgen, 25. August auf Grund von Haftkleber- und Asphaltarbeiten nicht befahrbar.

Das heißt es für Dienstleister und Rettungsdienste

Die Stadt bittet die Anlieger daher, sich rechtzeitig um geeignete Parkmöglichkeiten umzusehen. Mit der Müll-Entsorgungsfirma seien für die Leerung Zeiträume eingeplant. Die Touren werden bedient. Für Rettungskräfte, Noteinätze und Feuerwehr ist die Zufahrt jederzeit gewährleistet.

Arbeiter bringen Dünnschichtasphalt auf, fotografiert im Juni im Bereich Zollhaus. | Bild: Hahne, Jochen

Das heißt es für Bus-Passagiere

Von der Baumaßnahme sind die Stadtbuslinie 1,3 und 9 betroffen. Für die Dauer der Baumaßnahme gelten folgende Änderungen:

Die Linie1 in Fahrtrichtung Bahnhof Villingen fährt von der Schwenninger Steige über die Ersatzhaltestelle Landratsamt zum Bahnhof Villingen. Die Haltestellen Fürstenbergring und Friedhof Villingen entfallen.

In der Fahrtrichtung Schwenningen werden alle Haltestellen der Linie 1 ohne Änderung bedient.

Auf der Linie 3 werden in Fahrtrichtung Schwenningen noch die Haltestellen Villingen Friedhof und Fürstenbergring angefahren, danach wird die Linie 3 über die Schwenninger Steige nach Schwenningen umgeleitet. Die Haltestelle Habsburger Ring, Am Schwalbenhaag und Familienpark entfallen.

In Fahrtrichtung Villingen wird die Linie 3 über die Wieselsbergstraße zum Bahnhof Villingen geführt. Die Haltestellen im Am Schwalbenhaag, Habsburger Ring, Fürstenbergring und Friedhof Villingen entfallen in dieser Fahrtrichtung. Als Ersatz hält die Linie 3 an den Haltestellen Wieselsbergstraße und Albert-Schweitzer-Schule.

Die Linie 9 wird in beiden Fahrtrichtungen über die Schelmengasse und Wieselsbergstraß geführt. Die Haltestellen Friedhof Villingen, Fürstenbergring und Bertholdschule entfallen.

Von der Baumaßnahme sind sowohl Linien des Zwischenstandortes als auch des Stadtlinienverkehrs in Villingen beeinträchtigt, es können daher im gesamten Liniennetz des Stadtbussystems Verspätungen auftreten. Fahrgäste werden gebeten sich rechtzeitig an den Haltestellen einzufinden und auf Fahrplanaushänge zu achten